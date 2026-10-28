Phi Thanh Vân và bạn trai U60 hoãn cưới

Theo diễn viên, thời gian này, cô và bạn trai tận hưởng cuộc sống bình yên, cùng vun đắp tình cảm, ủng hộ sự nghiệp của nhau. Cả hai chưa vội tổ chức đám cưới.

"Công việc của tôi quá nhiều, chắc phải hết năm nay mới hoàn thành, nên đám cưới để sang năm. Anh rất hiểu tôi, không hối thúc mà thông cảm. Chúng tôi chung 'hệ điều hành' mà", cô nói.

Trước đó, tháng 9/2025, Phi Thanh Vân thông báo tổ chức đám cưới vào tháng 12 cùng năm tại TP HCM, dự kiến mời khoảng 500 khách. Đến cuối năm, cô cho biết lùi hôn lễ sang năm 2026 vì hai người bận nhiều việc, trong đó có hoàn thiện 79 tập phim Tham vọng thượng lưu và tổ chức một cuộc thi hoa hậu.

Đầu năm nay, diễn viên giải thích việc thay đổi kế hoạch không phải vì tình cảm thiếu bền chặt, mà cả hai muốn mọi thứ thật sự chín muồi. Cô mong có một lễ cưới ấm cúng, giản dị bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Phi Thanh Vân bên người yêu và con trai riêng của cô. Ảnh: NVCC

Theo Phi Thanh Vân, cô và bạn trai đều có sự nghiệp riêng nhưng luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc và cùng hướng tới những mục tiêu chung. Dù bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian ở bên cô và con trai riêng trong những dịp đặc biệt. Gần nhất, cả ba cùng một số bạn bè đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thỉnh thoảng, chuyện tình của Phi Thanh Vân vướng tin đồn rạn nứt khi cô không nhắc đến bạn trai trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Diễn viên sau đó khẳng định hai người vẫn hạnh phúc, đã sống chung dù chưa tổ chức hôn lễ. Cô nói chọn kín tiếng hơn để giữ sự riêng tư cho mối quan hệ.

Phi Thanh Vân công khai hẹn hò doanh nhân Trần Chí Phú từ đầu tháng 11/2024. Bạn trai hơn cô khoảng 10 tuổi, quê Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Hai người có khoảng một năm làm bạn trước khi yêu. Diễn viên nhiều lần nhận xét bạn trai hiền lành, điềm tĩnh, đứng sau hỗ trợ cô trong công việc.

Phi Thanh Vân tham quan nhà máy đá 3 hécta của bạn trai U60. Video: NVCC

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, khởi nghiệp là người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô được khán giả biết đến qua vai Phương Trinh trong phim truyền hình Cô gái xấu xí (2008), cùng các phim Kính thưa ôsin, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến...

Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc, sau đó ly hôn. Năm 2014, cô kết hôn lần hai với Bảo Duy, kém cô hai tuổi và có con trai Tấn Đức. Hai người ly hôn năm 2017. Nhiều năm qua, diễn viên một mình nuôi con, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, sản xuất phim và kinh doanh.