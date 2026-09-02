Khả Ngân trước khi cưới Nhan Phúc Vinh

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn Khả Ngân và cho biết cô đã đồng ý. Đây là lần đầu hai diễn viên xác nhận quan hệ tình cảm. Trước đó, họ từng xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Khả Ngân gọi đây là “một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất” của cô.

Sau khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân nói cô không muốn chia sẻ thêm chuyện đời tư, vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và mong khán giả ủng hộ.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TPHCM. Cô được khán giả biết đến từ năm 2012 qua những hình ảnh tập boxing. Biệt danh “hot girl boxing” giúp cô nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, quảng cáo và tham gia chương trình truyền hình.

Khả Ngân sau đó thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu ảnh, dẫn chương trình, ca hát và diễn xuất. Cô từng vấp nhiều tranh luận trong thời gian đầu theo đuổi showbiz. “Sau mỗi lần vấp ngã, tôi lại học được bài học để thay đổi”, nữ diễn viên nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên góp mặt trong các phim Trở về 3, Lật mặt 2, Nàng tiên có năm nhà, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt và Bí mật của gió. Sau nhiều vai diễn, cô từng bước được khán giả ghi nhận ở mảng phim truyền hình và điện ảnh.

Năm 2021, Khả Ngân Bắc Tiến, nhận vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày. Nữ diễn viên từng chia sẻ thời tiết thay đổi, lịch làm việc dày và văn hóa địa phương khác biệt là những khó khăn khi cô lần đầu tham gia phim truyền hình phía Bắc. Vai diễn sau đó giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2021.

Sau 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân tiếp tục đóng cặp cùng Thanh Sơn trong Gia đình mình vui bất thình lình. Cô đảm nhận vai Trâm Anh, người con dâu út trong gia đình ông Toại. “Tôi phải nỗ lực để có hình ảnh một Trâm Anh thật mới, thoát khỏi cái bóng của Tuệ Nhi”, cô chia sẻ với Tiền Phong.

Những năm gần đây, Khả Ngân hoạt động tại cả TPHCM và Hà Nội. Cô tham dự sự kiện, thực hiện các dự án quảng cáo và lựa chọn kịch bản mới. Đầu năm 2026, nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em, dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Nhan Phúc Vinh từng có mặt tại sự kiện giới thiệu Vạn dặm yêu em để chúc mừng Khả Ngân. Hai người xuất hiện trong nhóm bạn, đồng nghiệp và kín tiếng về mối quan hệ. Đây là một trong số ít lần họ cùng góp mặt tại sự kiện trước khi xác nhận chuyện tình cảm.

Trên mạng xã hội, Khả Ngân chủ yếu đăng hình ảnh công việc và những khoảnh khắc đời thường. Cô ít đề cập chuyện tình cảm, không đăng ảnh riêng với Nhan Phúc Vinh. Vì vậy, thông tin hai người hẹn hò và tiến đến hôn nhân gây bất ngờ với nhiều đồng nghiệp, khán giả.

Khả Ngân từng cho biết cô hướng đến hình ảnh người phụ nữ độc lập, tự tin và chủ động trong các quyết định về sự nghiệp, cuộc sống. Nữ diễn viên không thường xuyên chia sẻ lịch trình cá nhân cụ thể.

Hồi tháng 4, sau biến cố gia đình bà mất, Khả Ngân trở lại công việc và tiếp tục cập nhật một số hình ảnh đời thường. Nữ diễn viên mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả trong những dự án sắp tới.

Khả Ngân từng trải qua giai đoạn sức khỏe không ổn định và sụt cân. Những năm gần đây, cô chú trọng hơn chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi và tập luyện. Ngoài boxing, nữ diễn viên duy trì yoga, gym, đạp xe và chạy bộ để cải thiện thể lực.

Tháng 10/2025, Khả Ngân tham gia giải chạy ở TPHCM. Giải chạy có gần 6.000 người tham dự. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự chương trình thể thao. Sau khi hai diễn viên công khai mối quan hệ, khán giả nhận thấy cô và Nhan Phúc Vinh đều có chung đam mê thể thao.

Khả Ngân cho biết boxing vẫn giữ vị trí quan trọng dù cô đã chuyển trọng tâm sang diễn xuất. “Ngoài nghệ thuật, boxing chính là điều thứ hai Ngân không bao giờ bỏ được trong cuộc sống”, cô nói. Từ đầu năm 2024, nữ diễn viên tập chạy bộ nghiêm túc hơn, bên cạnh yoga và gym.