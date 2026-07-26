Ảnh sao 26/7: Chi Bảo bế con gái hai tuổi dạo phố Scotland

Hương Giang được fan khen gợi cảm khi diện đầm xuyên thấu xẻ ngực sâu dự sự kiện ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Gia đình Thanh Thảo đưa Đan Trường đi ăn cơm Việt Nam khi hội ngộ tại California, Mỹ - nơi 'búp bê' định cư nhiều năm nay. Thanh Thảo cho biết sau 30 năm quen nhau, cô và đàn anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Doãn Hải My mặc trang phục tôn dáng khi đi cà phê cuối tuần.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong trải nghiệm chơi cùng chuột túi khi đến Australia lưu diễn.

Á hậu Quỳnh Châu diện áo tắm khoét hông cao gợi cảm, bế con trai đi biển. Nhóc tì Ryo chào đời hồi tháng 4, đến nay mới ba tháng tuổi nhưng đã được mẹ cho đi du lịch nhiều nơi.

Cường Đôla dành ngày cuối tuần thảnh thơi để lái chiếc xế hộp thể thao đi biển.

Trong bức ảnh chụp chung, Anh Tú đặt tay lên chân 'bạn gái tin đồn' Ly Ly khiến khán giả cho rằng họ sắp sửa công khai mối quan hệ.

Hà Anh tôn da nâu nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng Maldives cùng gia đình.

Dàn nghệ sĩ gồm Quốc Trường, Thúy Ngân, Erik (hàng sau), Văn Mai Hương (bìa trái), Châu Bùi (bìa phải) mừng sinh nhật diễn viên Minh Trang. Họ trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2026.

Gia đình Hồ Ngọc Hà đến thăm những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Florence, Italy trong kỳ nghỉ hè.

Chi Bảo bế con gái cưng Gia Linh dạo phố Scotland. Trong vòng tay bố, nhóc tì tỏ ra ngoan ngoãn. Hè năm nay, Chi Bảo đưa gia đình sang Anh để thăm họ hàng nhà vợ, đồng thời hội ngộ con trai lớn Gia Cát. Cả nhà diễn viên tranh thủ đi chơi nhiều nơi.

Trịnh Tú Trung hội ngộ ngôi sao Hong Kong Trương Khả Di tại liên hoan phim ở Malaysia. Cả hai sẽ cùng thực hiện một bộ phim điện ảnh thời gian tới.