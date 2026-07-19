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Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh

Sự kiện: Sao Việt

Hà Kiều Anh nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang ở London; con gái Phương Oanh được khen càng lớn càng dễ thương.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 1

Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann trải nghiệm bữa sáng tại giường ở khách sạn đắt đỏ, có "view triệu đô" với khung cửa kính lớn nhìn ra cây cầu Tower Bridge và sông Thames, thủ đô London (Anh).

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 2

Khi Phương Oanh đăng khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con gái Jenny, nhiều khán giả khen nhóc tỳ càng lớn càng đáng yêu.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 3

Bảo Thanh tận hưởng cuối tuần bình yên bên gia đình bằng một chuyến staycation ở khách sạn 5 sao ngay tại Hà Nội.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 4

Kỳ Duyên tình tứ ôm eo Thiên Ân sau một buổi tập yoga cùng nhau.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 5

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong 'trốn' con đi hẹn hò ở Australia.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 6

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy tổ chức sinh nhật ấm cúng cho con gái Lita.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 7

H'Hen Niê chăm chỉ tập gym mỗi ngày để lấy lại vóc dáng thời còn son sau gần một năm sinh con gái.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 8

Diễn viên Thúy Diễm được khen xinh đẹp khi khoe ảnh kỷ niệm mang thai ở tháng thứ 7.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 9

Phạm Quỳnh Anh tổ chức sinh nhật ngoài trời cho con gái út Zoey.

Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh - 10

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/07/2026 22:33 PM (GMT+7)
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