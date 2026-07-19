Ảnh sao 19/7: Hà Kiều Anh cùng con gái trải nghiệm khách sạn sang chảnh ở Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann trải nghiệm bữa sáng tại giường ở khách sạn đắt đỏ, có "view triệu đô" với khung cửa kính lớn nhìn ra cây cầu Tower Bridge và sông Thames, thủ đô London (Anh).

Khi Phương Oanh đăng khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con gái Jenny, nhiều khán giả khen nhóc tỳ càng lớn càng đáng yêu.

Bảo Thanh tận hưởng cuối tuần bình yên bên gia đình bằng một chuyến staycation ở khách sạn 5 sao ngay tại Hà Nội.

Kỳ Duyên tình tứ ôm eo Thiên Ân sau một buổi tập yoga cùng nhau.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong 'trốn' con đi hẹn hò ở Australia.

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy tổ chức sinh nhật ấm cúng cho con gái Lita.

H'Hen Niê chăm chỉ tập gym mỗi ngày để lấy lại vóc dáng thời còn son sau gần một năm sinh con gái.

Diễn viên Thúy Diễm được khen xinh đẹp khi khoe ảnh kỷ niệm mang thai ở tháng thứ 7.

Phạm Quỳnh Anh tổ chức sinh nhật ngoài trời cho con gái út Zoey.

Lan Phương tự tin khoe mặt mộc ở hậu trường đóng phim và bày tỏ quan niệm: "Tử tế là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn tâm hồn".