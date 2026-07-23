Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc

Bằng Kiều đón sinh nhật muộn ở Mỹ bên mẹ, vợ cũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, và các con.

Con gái Lý Hương, Jessica Lý, cùng mẹ dự một sự kiện thời trang ở TP HCM. Sắc vóc và phong cách của cô thu hút chú ý, được nhiều người khen ấn tượng. Dù ngoại hình nổi bật, cô không theo nghệ thuật mà đang học ngành làm đẹp ở Mỹ.

Dương Cẩm Lynh đi biển nghỉ dưỡng sau khi phim Nợ đời vay trả - tác phẩm cô đóng chính cùng Thanh Bình - khép lại.

Cô nói bất ngờ khi vốn rất yêu biển, nay lại không tìm được cảm giác bình yên, hạnh phúc như trước, tự hỏi bên trong mình đang ngổn ngang điều gì.

Con gái Võ Hạ Trâm tạo dáng điệu đà trong bộ ảnh mừng sinh nhật.

Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc cùng các con quây quần mừng sinh nhật con trai lớn Chấn Hưng.

Cô cho biết năm nay cậu tròn 20 tuổi, thích sự riêng tư nên đề nghị bố mẹ không mở tiệc rình rang mà cả nhà chỉ sum họp ấm cúng.

Diễn viên Trần Vân Anh, người đóng Ngọc Diệp trong phim Bỗng dưng muốn khóc", nghỉ dưỡng tại một resort gần TP HCM trong chuyến về nước nghỉ hè cùng gia đình.

Diễn viên Quốc Trường đi cắt tóc.

NSND Tạ Minh Tâm xây mộ cho vợ, nghệ sĩ Bạch Vân, sau gần một tháng bà qua đời.

Ông nói dành nhiều tâm huyết, chỉn chu, gửi gắm yêu thương vào ngôi nhà cuối cùng của vợ.

Diễn viên Quỳnh Châu ôm chặt nghệ sĩ Chí Trung, người đóng vai bố của cô trong phim truyền hình đang phát sóng Những ô cửa sáng đèn.

Đôi bạn thân Thúy Nga - Leon Vũ cùng đi thu hoạch trái cây mùa hè tại một nhà vườn ở bang California.

Con gái siêu mẫu Hà Anh, bé Myla, khoe tài chơi đàn. Cô bé được khen nữ tính, điệu đà ở tuổi lên 8.