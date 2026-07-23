Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc

Sự kiện: Sao Việt

Con gái Lý Hương gây chú ý khi dự sự kiện cùng mẹ; Diễn viên Vân Anh 'Bỗng dưng muốn khóc' về nước nghỉ hè.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 1

Bằng Kiều đón sinh nhật muộn ở Mỹ bên mẹ, vợ cũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, và các con.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 2

Con gái Lý Hương, Jessica Lý, cùng mẹ dự một sự kiện thời trang ở TP HCM. Sắc vóc và phong cách của cô thu hút chú ý, được nhiều người khen ấn tượng. Dù ngoại hình nổi bật, cô không theo nghệ thuật mà đang học ngành làm đẹp ở Mỹ.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 3

Dương Cẩm Lynh đi biển nghỉ dưỡng sau khi phim Nợ đời vay trả - tác phẩm cô đóng chính cùng Thanh Bình - khép lại.

Cô nói bất ngờ khi vốn rất yêu biển, nay lại không tìm được cảm giác bình yên, hạnh phúc như trước, tự hỏi bên trong mình đang ngổn ngang điều gì.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 4

Con gái Võ Hạ Trâm tạo dáng điệu đà trong bộ ảnh mừng sinh nhật.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 5

Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc cùng các con quây quần mừng sinh nhật con trai lớn Chấn Hưng.

Cô cho biết năm nay cậu tròn 20 tuổi, thích sự riêng tư nên đề nghị bố mẹ không mở tiệc rình rang mà cả nhà chỉ sum họp ấm cúng.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 6

Diễn viên Trần Vân Anh, người đóng Ngọc Diệp trong phim Bỗng dưng muốn khóc", nghỉ dưỡng tại một resort gần TP HCM trong chuyến về nước nghỉ hè cùng gia đình.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 7

Diễn viên Quốc Trường đi cắt tóc.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 8

NSND Tạ Minh Tâm xây mộ cho vợ, nghệ sĩ Bạch Vân, sau gần một tháng bà qua đời.

Ông nói dành nhiều tâm huyết, chỉn chu, gửi gắm yêu thương vào ngôi nhà cuối cùng của vợ.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 9

Diễn viên Quỳnh Châu ôm chặt nghệ sĩ Chí Trung, người đóng vai bố của cô trong phim truyền hình đang phát sóng Những ô cửa sáng đèn.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 10

Đôi bạn thân Thúy Nga - Leon Vũ cùng đi thu hoạch trái cây mùa hè tại một nhà vườn ở bang California.

Ảnh sao 23/7: Con gái Lý Hương được khen sắc vóc - 11

Con gái siêu mẫu Hà Anh, bé Myla, khoe tài chơi đàn. Cô bé được khen nữ tính, điệu đà ở tuổi lên 8.

Nghệ sĩ Bình Tinh ’cầu cứu’ công an vì bị xúc phạm, vu khống trên mạng
Nghệ sĩ Bình Tinh ’cầu cứu’ công an vì bị xúc phạm, vu khống trên mạng

Nghệ sĩ Bình Tinh nộp đơn tố giác tội phạm đến Công an TPHCM về việc bị xúc phạm và vu khống trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng thông báo đã tiếp...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/07/2026 00:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN