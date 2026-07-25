Diễn viên Thư Đan lần đầu lên tiếng về chuyện hôn nhân, mong khép lại ồn ào để bảo vệ con gái

Diễn viên Thư Đan lên tiếng

Sau nhiều ngày xuất hiện những thông tin và đồn đoán về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội, diễn viên Thư Đan đã chính thức đăng tải tâm thư, lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Nữ diễn viên cho biết cô quyết định lên tiếng không phải để tranh cãi hay phân định đúng sai, mà mong những khán giả luôn yêu thương và đồng hành có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện.

Mở đầu chia sẻ, Thư Đan gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào ngoài mong muốn trong thời gian qua. Cô thừa nhận bản thân luôn lựa chọn giữ sự riêng tư cho gia đình, nhưng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cô cảm thấy cần có một lần lên tiếng chính thức.

Diễn viên Thư Đan. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên viết: "Thư từng có một gia đình mà mình vô cùng trân trọng. Điều quý giá nhất mà cuộc hôn nhân ấy mang lại chính là con gái của Thư. Trong suốt những năm qua, Thư đã cố gắng hết sức để làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ. Có những điều Thư làm được, cũng có những điều chưa trọn vẹn, nhưng tình yêu và trách nhiệm dành cho con chưa bao giờ thay đổi.

Không ai bước vào hôn nhân với mong muốn sẽ có ngày phải chia tay. Sau rất nhiều nỗ lực để gìn giữ, Thư và anh đã đi đến quyết định không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đó là một quyết định khó khăn và đau lòng đối với cả hai. Điều khiến Thư trăn trở nhất sau tất cả vẫn là con gái của mình".

Đối diện với nhiều thông tin, suy đoán đang lan truyền trên mạng xã hội, Thư Đan khẳng định sẽ không phản hồi hay tranh luận về từng nội dung. Cô cho rằng một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm không thể được phản ánh đầy đủ chỉ qua vài chia sẻ hay một góc nhìn, đồng thời tin rằng việc tiếp tục công khai những chi tiết riêng tư sẽ không mang lại điều tích cực cho bất kỳ ai, đặc biệt là con.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng làm rõ những ý kiến cho rằng cô che giấu chuyện đã kết hôn. Thư Đan cho biết trong suốt 10 năm qua, gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp thân thiết đều biết cô đã lập gia đình. Nhiều khán giả theo dõi cô từ những ngày đầu cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng, con và những kỷ niệm của gia đình nhỏ.

"Việc Thư hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trên mạng xã hội chưa bao giờ xuất phát từ mong muốn xây dựng hình ảnh độc thân hay che giấu sự tồn tại của chồng và con. Đó đơn giản là lựa chọn của một người mẹ mong muốn bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình mình trước những áp lực của mạng xã hội" - cô viết.

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Vì vậy, cô sẽ không chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân hay quá trình ly hôn. Theo Thư Đan, quyết định này không phải để né tránh mà xuất phát từ mong muốn con gái không phải chịu thêm tổn thương hay áp lực từ những tranh cãi của người lớn.

"Điều Thư mong nhất là con vẫn được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng dành cho cả ba và mẹ", nữ diễn viên bày tỏ.

Ở phần cuối tâm thư, Thư Đan tha thiết mong cộng đồng mạng không chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của con gái. Theo cô, em bé hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện của người lớn và xứng đáng được lớn lên trong sự bình yên.

Tâm thư của Thư Đan hiện nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng. Đa số ý kiến nhận định cô có cách xử lý văn minh, không đổ lỗi, công kích chồng cũ. "Tâm thư này cho thấy sự trưởng thành. Ly hôn vốn đã khó khăn, nhưng cách chị ấy đối diện khiến mình có thêm thiện cảm"; "Là người của công chúng nhưng Thư Đan vẫn giữ nguyên tắc không đánh đổi đời tư để lấy sự đồng cảm. Điều đó đáng ghi nhận" - một số ý kiến viết.

Thư Đan sinh năm 1999, ban đầu được khán giả biết đến với vai trò TikToker và nhà sáng tạo nội dung. Sau đó, cô góp mặt trong bộ phim Cục vàng của ngoại và mới đây tiếp tục đảm nhận một vai trong phim điện ảnh Báu vật trời cho.