Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới

Bảo Trúc cười rạng rỡ bên chồng và các con của anh.

Người thân của Mike đã từ Đức sang Việt Nam chúc phúc cho hai người trong đám cưới riêng tư trên bãi biển, hôm 16/7.

Diễn viên Trương Bảo Như cùng các nghệ sĩ trong chương trình Bước chân hai thế hệ quây quần mừng sinh nhật ca sĩ Tuyết Nhung.

Người mẫu Thanh Hằng khoe nhận được những bó hoa khổng lồ từ khán giả.

NSND Việt Anh đưa bà xã Chân Chân đi chơi cuối tuần.

Bà bầu Thúy Diễm cùng ông xã Lương Thế Thành nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng.

Từ khi mang thai con thứ hai, cô tạm gác công việc để chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái.

Con riêng của chồng người mẫu Trang Lạ, bác sĩ Việt kiều Pháp Trần Tiễn Chánh, kết hôn, đưa cô lên chức mẹ chồng ở tuổi 35.

Người mẫu kiêm diễn viên Lê Xuân Tiền về quê ở Phú Yên thăm mộ cha. Cha anh vừa qua đời đột ngột khi anh đang tập luyện cho Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Thân Thúy Hà dành trọn cuối tuần để đưa con gái và cháu ruột đi chơi.

Hai người đẹp Phương Anh Đào và Đinh Ngọc Diệp hội ngộ tại một sự kiện ở TP HCM.

Người mẫu Tú Hảo và bạn trai Quỳnh Lý cùng đi du lịch Đà Lạt.

Con gái Kha Ly trong tiệc sinh nhật tuổi lên hai.

Hai người đẹp Băng Châu và Lý Hương đến chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê ở Thủ Đức.

Bà mẹ hai con Đông Nhi khoe hình thể nuột nà.

Tạo hình của ca sĩ Tia Hải Châu khi ra MV mới sau thời gian yên ắng.