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Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới

Sự kiện: Sao Việt

Mike, chồng diễn viên Bảo Trúc, đưa các con trai đến đám cưới; Trương Bảo Như mừng sinh nhật Tuyết Nhung.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 1

Bảo Trúc cười rạng rỡ bên chồng và các con của anh.

Người thân của Mike đã từ Đức sang Việt Nam chúc phúc cho hai người trong đám cưới riêng tư trên bãi biển, hôm 16/7.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 2

Diễn viên Trương Bảo Như cùng các nghệ sĩ trong chương trình Bước chân hai thế hệ quây quần mừng sinh nhật ca sĩ Tuyết Nhung.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 3

Người mẫu Thanh Hằng khoe nhận được những bó hoa khổng lồ từ khán giả.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 4

NSND Việt Anh đưa bà xã Chân Chân đi chơi cuối tuần.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 5

Bà bầu Thúy Diễm cùng ông xã Lương Thế Thành nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng.

Từ khi mang thai con thứ hai, cô tạm gác công việc để chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 6

Con riêng của chồng người mẫu Trang Lạ, bác sĩ Việt kiều Pháp Trần Tiễn Chánh, kết hôn, đưa cô lên chức mẹ chồng ở tuổi 35.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 7

Người mẫu kiêm diễn viên Lê Xuân Tiền về quê ở Phú Yên thăm mộ cha. Cha anh vừa qua đời đột ngột khi anh đang tập luyện cho Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 8

Thân Thúy Hà dành trọn cuối tuần để đưa con gái và cháu ruột đi chơi.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 9

Hai người đẹp Phương Anh Đào và Đinh Ngọc Diệp hội ngộ tại một sự kiện ở TP HCM.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 10

Người mẫu Tú Hảo và bạn trai Quỳnh Lý cùng đi du lịch Đà Lạt.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 11

Con gái Kha Ly trong tiệc sinh nhật tuổi lên hai.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 12

Hai người đẹp Băng Châu và Lý Hương đến chúc mừng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê ở Thủ Đức.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 13

Bà mẹ hai con Đông Nhi khoe hình thể nuột nà.

Ảnh sao 20/7: Chồng Bảo Trúc khoe hai con tuổi teen trong đám cưới - 14

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/07/2026 00:00 AM (GMT+7)
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