Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo có vẻ ngoài xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 37. Ở tuổi mới ngoài nhan sắc trẻ đẹp, cô còn có chồng diễn viên tài giỏi và 2 con xinh xắn.

Mỗi khoảnh khắc Lý Thùy Chang xuất hiện trên mạng xã hội đều vô cùng rực rỡ và ngập tràn sức sống.

Được biết, Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo được biết đến là một doanh nhân giàu có. Ở tuổi 37, bà xã nam diễn viên điển trai điều hành 5 công ty và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz.

Nhan sắc của Lý Thùy Chang còn dường như thăng hạng sau khi cô sinh con. Cách đây 1 năm, cô đã "gây sốt" khi giảm hơn 15 kg trong vòng vài tháng.

Lý Thùy Chang cho biết, cả hai lần mang bầu cô đều ăn ngủ được, không nghén nên tăng cân nhanh, gần chạm mốc 80 kg ở tháng cuối thai kỳ. Vợ diễn viên Chi Bảo nói 4 tháng đầu sau sinh bé Gia Linh, cô vẫn béo mũm mĩm, 'bụng một rổ mỡ', thường bị chồng trêu 'trông như bà bầu chưa đẻ'.

Thời gian qua Lý Thùy Chang thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện kết hợp các phương pháp giảm béo công nghệ cao để lấy lại vóc dáng.

Cô đề cao việc tập luyện vì giúp tăng sự dẻo dai của cơ thể, tạo sức bền và giúp giải tỏa căng thẳng.

Bà mẹ hai con nói nhờ giảm cân thành công cô lại thoải mái diện những bộ cánh yêu thích, kiểu dáng thanh lịch tới công sở mỗi ngày.

Mỗi lần xuất hiện, Lý Thùy Chang đều tỏa sáng với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm.

Dù đã ở tuổi 37 nhưng nhan sắc Lý Thùy Chang vẫn luôn trẻ đẹp nhờ chăm sóc dáng và da cẩn thận.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của vợ diễn viên Chi Bảo.