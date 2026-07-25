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Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con

Sự kiện: Sao Việt Phương Oanh - Shark Bình

Phương Oanh 'cố tỏ ra mình ổn' dù gặp sự cố khi bế con; Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe dáng bên mẹ; Jennifer Phạm thấy vui lúc được ăn ngon.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 1

Hoa hậu Ý Nhi lần thứ hai hiến tóc tặng các bệnh nhân ung thư vú.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 2

"Chị đẹp" Huyền Baby tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) - địa điểm tổ chức đêm hội thời trang Met Gala hàng năm. "Phải nói là quá choáng ngợp trước vô số tác phẩm nghệ thuật tại đây, mê không lối thoát", cô cảm thán.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 3

Hoa hậu Jennifer Phạm thấy vui khi được ăn ngon.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 4

Doanh nhân Dạ Thảo - bà xã nghệ sĩ Quyền Linh - và con gái Lọ Lem khoe dáng trên đường phố Mỹ.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 5

Diễn viên Phương Oanh chú thích tấm hình mặc váy điệu đà: "Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra đang đau tê tái do bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con".

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 6

Người mẫu Thanh Hằng thư thái dạo chơi trên bãi biển.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 7

"Mẹ bỉm sữa" Quỳnh Châu mặc đồ bơi khoét hông cao tôn vóc dáng gọn gàng.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 8

Fashionista Quỳnh Anh Shyn và gia đình phối trang phục đồng điệu khi nghỉ dưỡng tại Huế.

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 9

Người mẫu Hà Anh cho rằng "sống trên đời nhất định phải đi Maldives một lần".

Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con - 10

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải rạng rỡ bên con trai khi nhận nhà mới.

Diễn viên Phương Oanh mạnh mẽ vượt biến cố, tìm bình yên bên 2 con
Diễn viên Phương Oanh mạnh mẽ vượt biến cố, tìm bình yên bên 2 con

Diễn viên Phương Oanh dần trở lại sau thời gian "ở ẩn" vì biến cố. Cô được khen mạnh mẽ khi nỗ lực nuôi dạy, làm điểm tựa cho 2 con nhỏ.

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Theo Zimi - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 00:01 AM (GMT+7)
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