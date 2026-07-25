Ảnh sao 25/7: Phương Oanh trẹo lưng vì bế con

Hoa hậu Ý Nhi lần thứ hai hiến tóc tặng các bệnh nhân ung thư vú.

"Chị đẹp" Huyền Baby tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) - địa điểm tổ chức đêm hội thời trang Met Gala hàng năm. "Phải nói là quá choáng ngợp trước vô số tác phẩm nghệ thuật tại đây, mê không lối thoát", cô cảm thán.

Hoa hậu Jennifer Phạm thấy vui khi được ăn ngon.

Doanh nhân Dạ Thảo - bà xã nghệ sĩ Quyền Linh - và con gái Lọ Lem khoe dáng trên đường phố Mỹ.

Diễn viên Phương Oanh chú thích tấm hình mặc váy điệu đà: "Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra đang đau tê tái do bị trẹo lưng khi cúi xuống bế con".

Người mẫu Thanh Hằng thư thái dạo chơi trên bãi biển.

"Mẹ bỉm sữa" Quỳnh Châu mặc đồ bơi khoét hông cao tôn vóc dáng gọn gàng.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn và gia đình phối trang phục đồng điệu khi nghỉ dưỡng tại Huế.

Người mẫu Hà Anh cho rằng "sống trên đời nhất định phải đi Maldives một lần".

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải rạng rỡ bên con trai khi nhận nhà mới.