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Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi

Sự kiện: Giải trí

Diễn viên Nicole Kidman và doanh nhân Michael Reinstein được trông thấy nắm tay, thủ thỉ trò chuyện khi nằm thư giãn bên hồ bơi tại khách sạn ở Italy.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 1

Cả hai được trông thấy vui đùa bên nhau khi nằm ngả lưng trên ghế tại khách sạn Belmond Splendido ở thị trấn ven biển Portofino vào tuần này.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 2

Có lúc, Michael ghé sát bên Nicole Kidman, nắm tay và nhìn cô say đắm.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 3

Minh tinh Australia cũng dành cho doanh nhân nhiều cử chỉ thân mật.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 4

Cả hai gác chân lên nhau, trêu đùa khi nằm thư giãn và luôn nở nụ cười rạng rỡ. Họ trông rất thoải mái, vui vẻ khi ở bên nhau.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 5

Nicole Kidman diện phong cách trẻ trung với áo sơ mi trắng và quần short tôn đôi chân dài. Ngôi sao phim 'Aquaman' vừa đón tuổi 59 vào tháng trước và đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng dài ngày cùng gia đình ở châu Âu.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 6

Nguồn tin tiết lộ trên Daily Mail, Nicole đang 'tìm kiếm hạnh phúc mới' sau gần một năm ly hôn ca sĩ Keith Urban. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện thân mật bên người đàn ông khác. Michael Reinstein là doanh nhân có tiếng trong giới đầu tư tại Mỹ. Ông là nhà sáng lập, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Regent - quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân có trụ sở tại Beverly Hills, thành lập năm 2013. Trước đó, Reinstein từng làm việc tại công ty đại diện nghệ sĩ Hollywood ICM Partners, đồng thời là trợ lý cấp dưới trong văn phòng của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ông cũng là đồng sáng lập mạng truyền hình USN.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 7

Nicole và Michael Reinstein dạo bộ trong khuôn viên khách sạn.

Nicole Kidman và doanh nhân Mỹ tình tứ bên hồ bơi - 8

Họ cũng được chụp ảnh đứng trò chuyện bên ngoài phòng của Nicole Kidman vào cuối tuần trước tại khách sạn này. Những hình ảnh làm dấy lên nghi vấn hẹn hò, tuy nhiên đại diện của Nicole từ chối bình luận.

Nicole Kidman bị bắt gặp bên doanh nhân Mỹ trong kỳ nghỉ
Nicole Kidman bị bắt gặp bên doanh nhân Mỹ trong kỳ nghỉ

Minh tinh Nicole Kidman được chụp ảnh trò chuyện thân mật với doanh nhân Michael Reinstein tại một khách sạn sang trọng ở thị trấn ven biển Portofino,...

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Theo Kiều Vân (Ảnh: Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 09:56 AM (GMT+7)
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