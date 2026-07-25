Nhà Hồ Ngọc Hà 'sống chậm' ở châu Âu

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng cặp song sinh Leon - Lisa sải bước trên đường phố Italy, nhân dịp sang châu Âu nghỉ hè. Mỗi khi đến châu Âu, họ thường ghé Italy để tận hưởng không khí mát mẻ và đồ ăn ngon.

Gia đình Hồ Ngọc Hà tranh thủ check-in ở tháp nghiêng Pisa khi đến thị trấn cổ Palaia.

Hồ Ngọc Hà và con gái Lisa thong dong ngắm phố phường Italy mùa hè. Giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết cô thích thú với những trải nghiệm mới cùng gia đình. 'Biết ơn cả tuổi trẻ đã làm việc điên cuồng không mệt mỏi và đầy đam mê, để giờ ở quãng trưởng thành đẹp nhất, được làm điều mình muốn', cô tâm sự.

Hồ Ngọc Hà diện áo ba lỗ cùng chân váy lụa và loạt phụ kiện đồng điệu gam nâu, khoe dáng trên đường phố.

Cô cùng gia đình đến ăn đồ Italy tại một nhà hàng pizza nổi tiếng. Nơi này nằm trong một vùng đồi núi cổ kính, yên bình đặc trưng của xứ Tuscany.

Cặp song sinh Leon - Lisa, năm nay 6 tuổi, nghịch ngợm trước ống kính của mẹ. Cả hai được khán giả nhận xét lớn phổng phao, thừa hưởng đôi chân dài của bố và mẹ. Hồ Ngọc Hà cho biết luôn mong muốn các con có tuổi thơ tự nhiên, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước khi vi vu Italy, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa các con khám phá Barcelona, Tây Ban Nha. Mỗi ngày, họ chọn cách 'sống chậm', tận hưởng không khí và đồ ăn ngon.

Hồ Ngọc Hà diện loạt đồ tối giản, mang phong cách 'quiet luxury' trong chuyến đi mùa hè.

Trước đó, cô tận hưởng mùa hè lạnh ở quê chồng Thụy Điển. Mỗi mùa hè, ca sĩ luôn sắp xếp công việc để đưa các con về thăm ông bà nội, đồng thời tận hưởng quãng nghỉ sau những ngày chạy show, làm việc chăm chỉ.

Ở tuổi 42, cô tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ), khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát, có loạt hit trong sự nghiệp. Người đẹp còn làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor.

Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý, sinh năm 1983, đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò, đón cặp song sinh một trai, một gái. Ngoài ra, cô có con trai riêng với chồng cũ - doanh nhân Cường Đôla.