Vic 'bỏ qua' Brooklyn trong bài đăng mừng sinh nhật bố chồng

Ngày 24/7, Victoria Beckham đăng trên Instagram bức ảnh gia đình để chúc mừng sinh nhật bố chồng, ông Ted Beckham. "Chúc mừng sinh nhật @tedbeckham. Chúng con yêu bố", nhà thiết kế 52 tuổi viết.

Bức ảnh được chụp trong kỳ nghỉ của nhà Beckham tại St. Tropez, Pháp, vào tháng 8 năm ngoái. Trong ảnh có Victoria, David Beckham, ông Ted, bà Sandra Beckham cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper. Tuy nhiên, Brooklyn Beckham - con trai cả của vợ chồng Beckham - không xuất hiện.

Bức ảnh đầy đủ các thành viên gia đình Becks - Vic trừ Brooklyn được Victoria đăng trên Instagram nhân dịp sinh nhật bố chồng. Ảnh chụp màn hình

Việc Vic sử dụng bức ảnh không có Brooklyn tiếp tục làm dấy lên chú ý về mối quan hệ rạn nứt giữa cậu cả nhà Beckham với cha mẹ. Brooklyn tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình từ đầu năm nay và không còn tham dự các dịp đoàn tụ hay sự kiện cùng bố mẹ.

Gần đây, Becks - Vic liên tục xuất hiện bên Romeo, Cruz và Harper. Cả gia đình vừa cùng nhau tới Mỹ theo dõi các trận đấu thuộc World Cup 2026 trước khi nghỉ hè trên siêu du thuyền Seven ở Địa Trung Hải. Brooklyn và vợ là Nicola Peltz đều vắng mặt.

Becks và bố, ông Ted Beckham. Ảnh: Instagram

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi Brooklyn tham gia quảng cáo cho dịch vụ giao đồ ăn DoorDash hồi tháng trước. Trong đoạn video, anh mở đầu bằng câu nói: "Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup 2026 ở nhà... Đó là một câu chuyện dài".

Theo tờ Sun, những người thân cận với Becks - Vic cho biết vợ chồng cựu danh thủ cảm thấy bị tổn thương vì quảng cáo bị cho là ám chỉ mối bất hòa trong gia đình để thu hút sự chú ý. Nguồn tin nói với tờ báo rằng Brooklyn hoàn toàn có quyền xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền, nhưng việc biến một vấn đề riêng tư khiến cả gia đình đau lòng thành nội dung quảng cáo là điều khó chấp nhận.

Rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và gia đình được cho là bắt đầu từ cuối năm 2025. Kể từ đó, Brooklyn không chúc mừng sinh nhật hay Ngày của Cha dành cho David Beckham trên mạng xã hội, đồng thời chỉ trích bố mẹ nếu họ đăng ảnh hay nhắc tới anh.