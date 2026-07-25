Nữ phó giám đốc mưu mô trong phim 'Lửa trắng', ngoài đời khác xa trên màn ảnh

Phim hình sự Lửa trắng đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV3 thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện đấu trí giữa lực lượng phòng chống ma túy và các đường dây tội phạm tinh vi. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Việt Hoa, Cù Thị Trà hay Bảo Anh, Thanh Huế cũng là gương mặt nhận được nhiều chú ý với vai Trúc - cánh tay phải của ông trùm Lão Công.

Nữ diễn viên Thanh Huế đóng vai Trúc trong phim “Lửa trắng”.

Trong phim, Trúc giữ vị trí phó giám đốc tài chính tại công ty do Lão Công dựng lên để che giấu hoạt động phạm pháp. Đây là nhân vật nhiều toan tính, sẵn sàng lợi dụng người khác nhằm đạt được mục đích.

Thanh Huế cho biết Trúc có nhiều trải nghiệm sống hơn bản thân nên cô không tránh khỏi áp lực khi nhập vai. Một trong những phân đoạn khiến nữ diễn viên nhớ nhất là cảnh đối đầu với Mai (Việt Hoa). Ban đầu, cô khá ngại khi phải xưng hô “mày - tao” với đàn chị, nhưng nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn và bạn diễn, Thanh Huế dần bắt nhịp và hoàn thành cảnh quay.

Đáng chú ý, Lửa trắng là bộ phim thứ ba nữ diễn viên trẻ đảm nhận hình tượng “gái hư” trên sóng giờ vàng.

Trước đó, cô từng ghi dấu ấn với vai Tuyết “Nương tử” trong Độc đạo - bà chủ sòng bạc ở bản Mây sở hữu vẻ ngoài quyến rũ nhưng đầy bí ẩn, khiến nhiều nhân vật quyền lực bị cuốn vào những toan tính của mình.

Ở Biệt dược đen, cô tiếp tục hóa thân thành Vân - tiểu thư ăn chơi sa ngã vì ma túy. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhân vật vẫn để lại nhiều ấn tượng nhờ diễn biến tâm lý phức tạp và những màn tung hứng với các diễn viên kỳ cựu.

Trước đó, Thanh Huế từng ghi dấu với các vai phản diện trong “Độc đạo”, “Biệt dược đen”.

Điều đáng nói là khi tham gia Độc đạo và Biệt dược đen, nữ diễn viên vẫn còn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, cô vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của phim truyền hình.

Để thể hiện trọn vẹn những vai diễn cá tính, nữ diễn viên cho biết cô dành thời gian xem nhiều tác phẩm có tuyến nhân vật tương tự, trong đó có Quỳnh búp bê, rồi chọn lọc cách thể hiện phù hợp để tạo màu sắc riêng thay vì sao chép.

Việc liên tiếp được giao các vai phản diện hay “gái hư” khiến cô được khán giả nhớ mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên không muốn đây trở thành hình ảnh gắn chặt với mình.

Cô mong muốn được thử sức ở nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ những cô gái hiền lành, trong trẻo đến các vai có nội tâm phức tạp nhằm mở rộng khả năng diễn xuất.

Ngoài đời, Thanh Huế theo đuổi phong cách nữ tính, dịu dàng.

Nếu trên màn ảnh thường xuất hiện với hình ảnh sắc sảo, quyến rũ hoặc đầy mưu mô thì ngoài đời, nữ diễn viên lại theo đuổi phong cách hoàn toàn trái ngược.

Cô yêu thích lối trang điểm nhẹ nhàng và những trang phục nữ tính. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh đời thường với váy áo đơn giản, áo dài hoặc trang phục tông màu dịu dàng, khác hẳn vẻ sắc lạnh của nữ phó giám đốc trong Lửa trắng.

Nhờ chăm chỉ làm nghề, nữ diễn viên có thể tự mua ô tô ở tuổi 24. Dẫu vậy, cô cho biết bản thân vẫn xem mỗi dự án là cơ hội học hỏi bởi xuất phát điểm của mình là sinh viên được đóng phim từ khá sớm.

Nhờ chăm chỉ làm nghề, nữ diễn viên có thể tự mua ô tô ở tuổi 24.

Trong tương lai, nữ diễn viên mong muốn tiếp tục khám phá nhiều dạng vai khác nhau để không ngừng làm mới bản thân. Với cô, mỗi lần xuất hiện trên sóng phim giờ vàng không chỉ là cơ hội được khán giả biết đến mà còn là bước đệm để theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài.

Về đời sống riêng, nữ diễn viên khá kín tiếng. Cô từng chia sẻ có bạn trai và cho rằng điều quan trọng nhất khi lựa chọn bạn đời không phải ngoại hình mà là sự tử tế, biết yêu thương và trân trọng đối phương. Cô cũng tự nhận mình là người sống thiên về gia đình, thích dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và mong muốn xây dựng một tổ ấm bình yên trong tương lai.