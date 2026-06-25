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Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở California; con gái Phương Oanh quấn mẹ không rời; Hồ Ngọc Hà diện đầm tôn vóc dáng đồng hồ cát.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 1

Diệu Hương khoe hoa hồng nở rực một góc vườn trong biệt thự ở Mỹ. Cô cảm thấy hạnh phúc với nhịp sống bình yên, thư thái khi ngắm con thơ và cây cối vườn nhà.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 2

Phương Oanh thu hút hàng chục nghìn lượt thích khi con gái Jenny quấn mẹ không rời khi cô nấu ăn.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 3

Nhiều người hâm mộ trầm trồ trước đường cong hình chữ S của Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện ở Singapore.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 4

Bình An khiến hàng chục nghìn người thả "haha" khi chia sẻ câu chuyện anh trở về sớm hơn dự định sau chuyến công tác Ninh Bình để gây bất ngờ cho bà xã Phương Nga nhưng tình cờ, cô cũng lặng lẽ đi thăm chồng. Kết quả, anh về nhà nhưng chẳng có ai và phải chờ thêm hai tiếng để vợ bắt xe quay ngược trở lại.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 5

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu háo hức khi một số trận đấu World Cup diễn ra tại Canada.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 6

Lê Phương diện đồ trẻ trung đi dự hội khóa kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 7

Vân Trang tự tin khoe sắc vóc mảnh mai sau 4 lần sinh nở.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 8

Vợ sắp cưới của Ngọc Quỳnh diện đầm bó sát tôn body gợi cảm xuống phố.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 9

Ngọc Huyền 'Thương ngày nắng về' tiết chế vẻ quyến rũ khi xuống biển.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 10

Hồng Nhung hẹn hò ăn tối cùng bạn thân, diễn viên múa Linh Nga.

Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ - 11

Đan Lê được khen nhan sắc không tuổi khi dự một sự kiện ở Hà Nội.

Vườn rau trong biệt thự nhà Diệu Hương ở Mỹ
Vườn rau trong biệt thự nhà Diệu Hương ở Mỹ

Gia đình Diệu Hương dành một phần diện tích khu vườn trong căn biệt thự ở Mỹ để trồng các loại rau gia vị Việt Nam phục vụ bữa cơm hàng ngày.

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Theo pv ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/06/2026 23:59 PM (GMT+7)
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