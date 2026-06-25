Ảnh sao 25/6: Diệu Hương khoe vườn hồng trong biệt thự ở Mỹ

Diệu Hương khoe hoa hồng nở rực một góc vườn trong biệt thự ở Mỹ. Cô cảm thấy hạnh phúc với nhịp sống bình yên, thư thái khi ngắm con thơ và cây cối vườn nhà.

Phương Oanh thu hút hàng chục nghìn lượt thích khi con gái Jenny quấn mẹ không rời khi cô nấu ăn.

Nhiều người hâm mộ trầm trồ trước đường cong hình chữ S của Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện ở Singapore.

Bình An khiến hàng chục nghìn người thả "haha" khi chia sẻ câu chuyện anh trở về sớm hơn dự định sau chuyến công tác Ninh Bình để gây bất ngờ cho bà xã Phương Nga nhưng tình cờ, cô cũng lặng lẽ đi thăm chồng. Kết quả, anh về nhà nhưng chẳng có ai và phải chờ thêm hai tiếng để vợ bắt xe quay ngược trở lại.

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu háo hức khi một số trận đấu World Cup diễn ra tại Canada.

Lê Phương diện đồ trẻ trung đi dự hội khóa kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh.

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Đan Lê được khen nhan sắc không tuổi khi dự một sự kiện ở Hà Nội.