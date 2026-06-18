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World Cup 2026

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ

Sự kiện: Sao Việt

Con gái lớn của MC Quyền Linh xinh tươi trong chuyến du lịch Mỹ; Chi Pu gợi cảm mừng sinh nhật; ái nữ đại gia Minh 'Nhựa' khoe bụng bầu lần 5.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 1

Á hậu Phương Anh ghé thăm thị trấn Interlaken ở Thụy Sĩ - một trong những địa điểm ghi hình bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng Hạ cánh nơi anh.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 2

Hoa hậu Thanh Thủy tôn đường cong qua mẫu đầm ôm sát gam hồng nữ tính.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 3

Ca sĩ Dương Triệu Vũ nhí nhảnh tạo dáng cùng bố con Đàm Vĩnh Hưng bên tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 4

Lọ Lem - con gái 20 tuổi của MC Quyền Linh - được khen đẹp rực rỡ khi dạo chơi Central Park ở New York, Mỹ.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 5

Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê đưa tiểu công chúa đi thăm thủy cung tại Bangkok, Thái Lan.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 6

Ca sĩ Chi Pu khoe đường cong mừng sinh nhật tuổi 33.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 7

Á hậu Quỳnh Châu thon gọn sau ba tháng sinh quý tử đầu lòng.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 8

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đưa hai con trai đến trường trải nghiệm công nghệ.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 9

Ca sĩ Minh Hằng diện bikini trẻ trung tại Nha Trang.

Ảnh sao 18/6: Lọ Lem nhà Quyền Linh khoe sắc ở Mỹ - 10

Người đẹp Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh "Nhựa" - khoe bụng bầu con thứ 5 khi hòa chung không khí World Cup.

Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ Việt 14 tuổi cầu cứu
Nữ ca sĩ Việt 14 tuổi cầu cứu

Những chia sẻ của Trương Hảo Đồng - thành viên 14 tuổi của nhóm nhạc V.STAR - gây chú ý trên mạng xã hội. Cô bé cho biết từng chịu nhiều áp lực về...

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/06/2026 00:01 AM (GMT+7)
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