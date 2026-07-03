Mai Ngọc: 'Tôi không có thời gian để buồn khi làm mẹ toàn thời gian'

Kể từ khi kết hôn với chồng doanh nhân và mang bầu, Mai Ngọc tạm dừng công việc biên tập viên ở đài truyền hình quốc gia cũng như thương hiệu thời trang riêng, chỉ thi thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện. Dịp này, cô nói về cuộc sống trong lần đầu làm mẹ ở tuổi U40.

- Từ khi làm mẹ, chị thấy mình thay đổi như thế nào?

- Tôi thay đổi rất nhiều và có lẽ ngày càng khó tính hơn. Khi còn đi làm và tập trung cho sự nghiệp, tôi vốn đã là người cầu toàn, kỹ tính, luôn muốn mọi thứ chỉn chu. Nhưng đến khi có con, sự kỹ tính ấy gần như được nhân đôi.

Trách nhiệm bây giờ không còn chỉ là chăm lo cho bản thân mà còn cho một em bé hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Ngày xưa, có lúc tôi từng than thở rằng mình quá cực khi cùng lúc làm biên tập viên truyền hình, kinh doanh thời trang và làm quảng cáo. Nhưng sau khi làm mẹ, tôi mới nhận ra những vất vả thời son rỗi chẳng thấm vào đâu.

Đi làm, dù bận đến mấy vẫn có giờ nghỉ, có cuối tuần, còn làm mẹ thì gần như không có khái niệm tan ca. Mọi thứ diễn ra liên tục, chỉ có thể tranh thủ chăm sóc bản thân vào lúc con ngủ.

MC Mai Ngọc tại một sự kiện hồi đầu tháng 6 ở Hà Nội.

- Một ngày của chị hiện diễn ra như thế nào?

- Tôi thường thức giấc từ 5h sáng, sớm hơn con khoảng 30 phút để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu rồi mới chờ con tỉnh dậy.

Từ khi Panda được ba tháng tuổi, tôi duy trì thói quen đưa con đi dạo hai buổi sáng và chiều mỗi ngày. Mọi lịch trình đều được sắp xếp xoay quanh giờ ăn, giờ ngủ của con. Tôi tin một em bé có nếp sống kỷ luật từ nhỏ sẽ dễ thích nghi với cuộc sống sau này.

Lần đầu làm mẹ khi gần 40 tuổi nên tôi có những tiêu chuẩn riêng, khá khắt khe trong việc chăm con. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là cả mẹ và bé đều cảm thấy thoải mái, thay vì chạy theo tiêu chuẩn của người khác.

- Bạn đời và gia đình hai bên phản ứng ra sao trước cách chị rèn nếp sống kỷ luật cho con?

- Ông xã ban đầu cũng ý kiến về việc tôi quá khắt khe, khó tính và kỷ luật trong việc chăm con. Ông bà hai bên cũng như vậy. Thời điểm đó, những người xung quanh có thể chưa thực sự hiểu những gì tôi làm nhưng theo thời gian, khi thấy Panda ăn ngoan, ngủ ngoan và phát triển tốt thì cả nhà đều ủng hộ.

Tôi nghĩ mọi hạt mầm khi gieo xuống đều cần thời gian để phát triển, việc chăm con cũng vậy. Mỗi người mẹ đều cần sự kiên nhẫn để người thân hiểu được cách nuôi con của mình. May mắn là tôi chưa từng phải tranh cãi gay gắt với chồng hay ông bà hai bên. Khi tôi giải thích rõ những phương pháp mình áp dụng, mọi người đều lắng nghe và đồng hành.

Bé Panda là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Mai Ngọc và ông xã thiếu gia, tròn một tuổi hồi cuối tháng 4

- Ông xã san sẻ việc chăm sóc con với chị như thế nào?

- Ông xã quá bận nên tôi chủ động trong mọi việc liên quan đến con. Anh hiểu tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bé nên luôn thấy yên tâm. Dù rất bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn có khoảng thời gian riêng để chia sẻ mọi điều hoặc cùng nhau hẹn hò, vun đắp tình cảm vào các buổi tối, khi Panda đi ngủ.

- Từng tất bật với nhiều công việc một lúc, chị cảm thấy thế nào khi tạm gác sự nghiệp để trở thành một bà mẹ bỉm sữa toàn thời gian?

- Khi còn mang bầu, tôi từng nghĩ nếu tạm dừng công việc để sinh và chăm con, liệu mình có buồn không. Nhưng sau khi sinh em bé, tôi nhận ra mình thậm chí không có thời gian để buồn.

Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chứng kiến từng thay đổi nhỏ của con là một niềm hạnh phúc rất lớn. Nhiều lúc có công việc phải ra ngoài, tôi lại lo mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc đầu tiên nào đó của con, như lần đầu biết đi hay lần đầu gọi mẹ.

Vì thế, tôi gần như dành trọn tâm trí cho việc làm mẹ và dự định chờ đến khi con đi học mới quay lại công việc biên tập viên.

Vợ chồng Mai Ngọc trong tiệc thôi nôi của con hồi cuối tháng 4.

- Ở nhà chăm con trong khi bạn bè, đồng nghiệp vẫn bận rộn với công việc, chị đối diện thế nào với cảm giác chạnh lòng?

- Tôi cũng nhớ nghề nhưng không đến mức quá da diết, bởi mỗi ngày đều bận rộn với những câu hỏi xoay quanh em bé: hôm nay con ăn bao nhiêu, bữa cháo thế nào, con có ăn hết không, thời tiết thay đổi có ảnh hưởng gì đến con không...

Dù có nhiều người hỗ trợ trong việc chăm con nhưng thời gian riêng của tôi hiện tại gần như chỉ có khoảng ba tiếng buổi trưa khi bé ngủ. Đó là lúc tôi tranh thủ tập luyện thể thao hoặc chăm sóc bản thân. Nếu đi ăn hay đi chơi với bạn bè thì đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lỡ một buổi tập nên nhiều khi đành cáo lỗi và mong mọi người thông cảm.

Mỗi giai đoạn cần có một sự ưu tiên khác nhau. Ngày xưa tôi dành toàn bộ sự tập trung cho công việc, còn bây giờ ưu tiên lớn nhất là gia đình. Con chỉ bé một lần trong đời và thay đổi từng ngày. Sẽ đến lúc con không còn cần mẹ ở bên nhiều như bây giờ nữa nên tôi sẽ tranh thủ thời gian này để bên con.

- Nhiều phụ nữ phải đối diện với chứng trầm cảm sau sinh khi lần đầu làm mẹ còn chị thì sao?

- Sau hành trình mang thai, sinh con và chăm con, tôi mới thực sự thấu hiểu những gì các bà mẹ trải qua. Tôi chưa đến mức trầm cảm sau sinh, nhưng trong sáu tháng đầu đời của con, tôi sống cùng rất nhiều nỗi lo. Mỗi sáng thức dậy, đầu óc tôi đầy những câu hỏi: hôm nay con ăn được bao nhiêu, thời tiết thay đổi có ảnh hưởng gì đến con không... Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có nhiều nỗi lo và sự sợ hãi đến vậy. Bởi giờ đây, mọi quyết định của mình đều có thể ảnh hưởng đến một sinh linh bé nhỏ.

Đến khi con được sáu tháng tuổi và đạt những cột mốc phát triển nhất định, tâm trạng tôi mới dần ổn định hơn.

Mai Ngọc cho biết vóc dáng của cô khi làm mẹ bỉm sữa còn mảnh mai hơn thời son rỗi nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống healthy.

- Chị chăm sóc bản thân và giữ vóc dáng ra sao sau sinh?

- Ở nhà chăm con, tôi lại có nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và ăn uống lành mạnh. Vì thế vóc dáng hiện tại thậm chí còn mảnh mai, nhẹ nhõm hơn so với thời còn đi làm.

Việc chia sẻ hành trình giảm cân trên mạng xã hội cũng là cách tôi truyền động lực đến các bà mẹ bỉm sữa khác, đồng thời tự tạo áp lực cho bản thân phải duy trì kỷ luật.

Tôi nghĩ làm mẹ không có nghĩa là bỏ quên chính mình. Khi người mẹ khỏe mạnh, tích cực và hạnh phúc, năng lượng đó cũng lan tỏa đến con.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".

Cô kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Giang cũ - cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.