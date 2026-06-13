Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc

Diễn viên Lê Phương thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng khoảnh khắc quây quần bên ông xã và các con trong một buổi tiệc của gia đình.

Gia đình ca sĩ Hồng Ngọc cùng diện trang phục phong cách cao bồi trong tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong đưa con gái đi chơi công viên

Phương Mỹ Chi thu hút chú ý khi đăng khoảnh khắc hội ngộ cô giáo Hiền Thục tại hậu trường một sự kiện.

"Phu nhân hào môn" Phanh Lee được khen mảnh mai, thon thả sau thời gian áp dụng chế độ ăn uống và luyện tập để giảm mỡ, tăng cơ.

Wendy Phạm, con gái duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, bày tỏ nỗi nhớ mẹ khi xem ảnh cũ.

Salim nhận nhiều lời khen 'gái một con trông mòn con mắt' khi khoe ảnh dự buổi ra mắt album mới của Chi Pu.

Hoa hậu H'Hen Niê được ông xã Tuấn Khôi đồng hành khi sang Thái quay TVC.

MC Mai Ngọc cho biết hiện gầy hơn 3 kg so với thời trước khi mang bầu con trai đầu lòng.

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga diện đồ gợi cảm, khoe sắc ở Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Diễn viên Hương Giang được khen phối đồ trẻ trung như gái mới lớn khi đi tập pickleball.