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Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc

Sự kiện: Sao Việt

Gia đình Lê Phương quây quần bên bàn tiệc; vợ chồng Hồng Ngọc kỷ niệm 20 năm cưới; Phương Mỹ Chi hội ngộ cô giáo Hiền Thục tại sự kiện.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 1

Diễn viên Lê Phương thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng khoảnh khắc quây quần bên ông xã và các con trong một buổi tiệc của gia đình.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 2

Gia đình ca sĩ Hồng Ngọc cùng diện trang phục phong cách cao bồi trong tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 3

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong đưa con gái đi chơi công viên

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 4

Phương Mỹ Chi thu hút chú ý khi đăng khoảnh khắc hội ngộ cô giáo Hiền Thục tại hậu trường một sự kiện.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 5

"Phu nhân hào môn" Phanh Lee được khen mảnh mai, thon thả sau thời gian áp dụng chế độ ăn uống và luyện tập để giảm mỡ, tăng cơ.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 6

Wendy Phạm, con gái duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, bày tỏ nỗi nhớ mẹ khi xem ảnh cũ.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 7

Salim nhận nhiều lời khen 'gái một con trông mòn con mắt' khi khoe ảnh dự buổi ra mắt album mới của Chi Pu.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 8

Hoa hậu H'Hen Niê được ông xã Tuấn Khôi đồng hành khi sang Thái quay TVC.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 9

MC Mai Ngọc cho biết hiện gầy hơn 3 kg so với thời trước khi mang bầu con trai đầu lòng.

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 10

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga diện đồ gợi cảm, khoe sắc ở Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Ảnh sao 13/6: Lê Phương khoe sắc bên chồng con tại đêm tiệc - 11

Diễn viên Hương Giang được khen phối đồ trẻ trung như gái mới lớn khi đi tập pickleball.

Con gái 18 tuổi của Lê Phương lại gây chú ý
Con gái 18 tuổi của Lê Phương lại gây chú ý

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/06/2026 22:30 PM (GMT+7)
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