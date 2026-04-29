Vườn rau trong biệt thự nhà Diệu Hương ở Mỹ

Nhà diễn viên Diệu Hương hiện sống tam đại đồng đường tại một căn biệt thự ở California (Mỹ). Các thành viên trong gia đình gồm vợ chồng cô, bố mẹ chồng và hai con đều yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, dành nhiều thời gian chăm sóc vườn tược.

Gia đình nữ diễn viên dành một phần diện tích của khu vườn cho những luống rau sạch phục vụ các bữa cơm hàng ngày. Nhiều loại rau quen thuộc trong bữa cơm người Việt như cải xanh, xà lách, cần tây... được trồng thường xuyên trong vườn.

Nữ diễn viên gần đây chia sẻ khoảnh khắc thu hoạch rau trong vườn để làm nguyên liệu cho bữa cơm cuối tuần.

Đĩa rau sống xanh mát gồm xà lách, kinh giới, tía tô ăn kèm với bún chả được thu hoạch trong chính khu vườn của gia đình.

Nhiều loại rau gia vị như tía tô, hành lá, cần tây, kinh giới, húng quế... cũng có mặt trong vườn nhà Diệu Hương.

Theo Diệu Hương, bố mẹ chồng cô là người có công lớn nhất trong việc vun trồng, tưới tắm và chăm sóc vườn rau còn cô thì luôn hào hứng với việc thu hoạch.

Bên cạnh rau xanh, gia đình nữ diễn viên còn dành một phần diện tích để trồng hoa hồng, loài hoa Diệu Hương yêu thích.

Bên cạnh các giống hồng do bạn bè, người thân tặng, Diệu Hương còn trồng vài cụm hoa hồng nhung để luôn nhớ về những ký ức thời tuổi trẻ ở Việt Nam.

Những lúc hoa hồng trong vườn nở rộ, cô sẽ cắt hoa mang vào nhà cắm, tô điểm cho tổ ấm thêm rực rỡ.

Diệu Hương bên khóm hoa hồng trong vườn nhà. Nữ diễn viên cho biết yêu thích những khoảnh khắc giản dị, bình yên khi sống ở Mỹ.

Ngoài ra, nhà Diệu Hương còn trồng nhiều loại cây ăn trái như lựu đỏ, cam, quýt... Mỗi dịp thu hoạch quả chín, cả nhà cô đều rộn ràng như ngày hội. Diệu Hương cùng chồng đưa hai con sang Mỹ định cư từ cuối năm 2019. Từ đó, cô dừng sự nghiệp đóng phim, chỉ bán hàng online để có thời gian vun vén tổ ấm. Diệu Hương sinh năm 1985, quê Nam Định. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình như Luật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật... Cô tạm nghỉ diễn xuất 6 năm để vun vén cho gia đình nhỏ và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Năm 2019, Diệu Hương tái xuất khán giả truyền hình với vai San trong phim Hoa hồng trên ngực trái và đóng cặp với diễn viên Trọng Nhân.