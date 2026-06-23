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Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước

Sự kiện: Sao Việt

Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển hồi năm 2009 nhân dịp sinh nhật chồng; vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền chụp ảnh quảng cáo.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 1

Bắt đầu từ mối tình cô - trò, Khánh Thi và Phan Hiển trải qua nhiều sóng gió, định kiến, hiện họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ba con đủ nếp - tẻ.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 2

Vợ chồng diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền cùng chụp ảnh quảng cáo.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 3

Hồ Quang Hiếu 'trốn con', đưa bà xã Tuệ Như đi du lịch sinh thái.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 4

Hoa hậu Ý Nhi cùng á hậu Minh Kiên khoe bóng lưng gợi cảm trong trang phục màu sắc đối lập.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 5

'Bà trùm hoa hậu' Kim Dung cùng ông xã Hoàng Nhật Nam đưa các con đi nghỉ hè.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 6

Ca sĩ Đoan Trang cùng chồng và con gái tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trên biển.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 7

Ca sĩ Lương Bích Hữu phối đồ trẻ trung kiểu 'nàng thơ'.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 8

Con gái tám tuổi của Hà Anh tập gym.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 9

Cặp Thiên Ân - Kỳ Duyên phối đồ ton sur ton đi sự kiện.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 10

Nhạc sĩ Kai Đinh và vợ chụp ảnh view núi tuyết.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 11

Hari Won khoe nhan sắc trẻ trung nhân dịp sinh nhật 41 tuổi.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 12

Tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn chăm chơi thể thao. Gần đây, ông làm quen bộ môn pickle ball.

Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước - 13

Diễn viên Nam Thư diện crop-top tôn eo thon.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/06/2026 21:47 PM (GMT+7)
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