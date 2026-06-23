Ảnh sao 23/6: Khánh Thi khoe ảnh hẹn hò Phan Hiển 15 năm trước

Bắt đầu từ mối tình cô - trò, Khánh Thi và Phan Hiển trải qua nhiều sóng gió, định kiến, hiện họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ba con đủ nếp - tẻ.

Vợ chồng diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền cùng chụp ảnh quảng cáo.

Hồ Quang Hiếu 'trốn con', đưa bà xã Tuệ Như đi du lịch sinh thái.

Hoa hậu Ý Nhi cùng á hậu Minh Kiên khoe bóng lưng gợi cảm trong trang phục màu sắc đối lập.

'Bà trùm hoa hậu' Kim Dung cùng ông xã Hoàng Nhật Nam đưa các con đi nghỉ hè.

Ca sĩ Đoan Trang cùng chồng và con gái tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trên biển.

Ca sĩ Lương Bích Hữu phối đồ trẻ trung kiểu 'nàng thơ'.

Con gái tám tuổi của Hà Anh tập gym.

Cặp Thiên Ân - Kỳ Duyên phối đồ ton sur ton đi sự kiện.

Nhạc sĩ Kai Đinh và vợ chụp ảnh view núi tuyết.

Hari Won khoe nhan sắc trẻ trung nhân dịp sinh nhật 41 tuổi.

Tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn chăm chơi thể thao. Gần đây, ông làm quen bộ môn pickle ball.

Diễn viên Nam Thư diện crop-top tôn eo thon.