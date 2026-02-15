Ảnh sao 15/2: Hoàng Oanh úp mở có tình yêu mới sau 4 năm ly hôn

Hoàng Oanh được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi đăng ảnh tay trong tay một người đàn ông giấu mặt và viết 'Thanks universe you are here' (Tạm dịch: 'Cảm ơn vũ trụ vì anh ở đây').

Bốn năm qua, sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân, kín tiếng về chuyện tình cảm.

Tranh thủ con trai Tino về quê, vợ chồng Ngân Anh rủ nhau đi dạo, ngắm cảnh TP HCM lung linh vào buổi đêm.

Diệp Lâm Anh nói ngày Valentine cô vui vì được sum họp con trai, đưa bé đi chơi.

Nhật Kim Anh hóa thần tình yêu trong bộ ảnh mừng Lễ Tình nhân. Diễn viên nói cô vẫn độc thân nhưng hài lòng với cuộc sống hiện tại bên con gái Julia.

Hoa hậu Giáng My hào hứng khoe ảnh chụp cùng 'người yêu AI' - nhân vật được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.

Ca sĩ Mỹ Lệ được ông xã doanh nhân tặng bó hoa to hôm 14/2.

'Chẵn 22 mùa Valentine chúng tôi bên nhau. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cả hai đi ăn tối, chồng ga lăng lấy cho tôi một đĩa tráng miệng toàn cà chua bi', Mỹ Lệ kể.

Á hậu Quý bà Thu Hương cũng kỷ niệm hơn hai thập kỷ bên chồng đại gia. Cô nói nhờ đồng điệu nhiều điều nên đến giờ hai vợ chồng vẫn 'chưa chán nhau'.

MC Quỳnh Chi hóa 'Cô Ba Sài Gòn', xuống phố với đồ bà ba, túi xách hàng hiệu.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh rạng rỡ diện áo dài chụp ảnh Tết ở Mỹ.

Cao Thái Sơn tự gói bánh chưng, sẵn sàng đón năm mới.

Vợ chồng Thanh Thảo tranh thủ hẹn hò ăn tất niên cùng Dương Triệu Vũ và diễn viên Hồ Vĩnh Anh trước khi lại tất bật chạy show mùa Tết.