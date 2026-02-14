Ảnh sao 14/2: Chu Thanh Huyền đi sắm tết cùng Quang Hải

Mỹ Tâm nhận hàng chục nghìn lượt "thích" và "thả tim" khi khoe ảnh gói bánh tét tại nhà bố mẹ ở Đà Nẵng. Ca sĩ giữ thói quen về quê ăn Tết cùng gia đình suốt hàng chục năm nay.

Cầu thủ Quang Hải đi sắm Tết, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên bà xã Chu Thanh Huyền trước khi đi du đấu.

Lý Nhã Kỳ được nhiều người chúc mừng và dự đoán sắp có đám cưới khi khoe ảnh ôm hoa và viết: "12/2/2026, kỷ niệm của hạnh phúc. Cảm ơn sự ngọt ngào đã đến với mình".

Ca sĩ Anh Tú lên đồ phong cách "boy phố" khi đi sắm Tết ở quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ).

'Phu nhân tổng tài' Phanh Lee diện áo dài, phủ trang sức ngọc trai khi dạo phố Hà Nội ngày cuối năm.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan tranh thủ tận hưởng không khí biển Phan Thiết trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết.

Ca sĩ Vy Oanh ngồi xích lô, dạo phố ở TP HCM ngày Tết.

MC Khánh Vy được khen nền nã, dịu dàng với áo dài truyền thống.

Hari Won đăng ảnh tình tứ bên ông xã Trấn Thành và cho biết sau khi xem phim "Thỏ ơi" do anh sản xuất và đạo diễn, cô thấy yêu chồng hơn.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cùng ba con lên thảm đỏ buổi chiếu phim "Mùi phở" tại TP HCM.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đưa con trai nuôi đi công tác cùng.