Ảnh sao 12/2: Ngọc Lan hiếm hoi lộ diện

Ngọc Lan được khán giả khen xinh đẹp, tràn đầy sức sống khi xuất hiện trong buổi livestream của một salon tóc.

Trước đó, cô gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí và ngưng hoạt động trên mạng xã hội từ tháng 5/2025.

Cận Tết, vợ chồng Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp vẫn tất bật khảo sát bối cảnh tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung cho phần tiếp theo của phim Thám tử Kiên.

Minh Tuyết hội ngộ Bằng Kiều tại một sự kiện âm nhạc ở Mỹ.

Nhân dịp vợ chồng Ái Châu và Huỳnh Đông về nước, Vân Trang rủ hai người đi dã ngoại tại Đà Lạt để tận hưởng không khí mùa xuân.

Gia đình Đoan Trang tạm gác công việc, dành thời gian nghỉ dưỡng cùng nhau để mừng sinh nhật ông xã Johan.

Cặp bạn thân Diễm My 9X và Thiên Minh thực hiện bộ ảnh mang phong cách cổ điển, với trang phục áo dài lụa đen trắng.

Hoa hậu Tiểu Vy (phải) hóa thiếu nữ H'Mông trong trang phục thổ cẩm rực rỡ.

Hoa hậu Thanh Thủy dự sự kiện trong thiết kế của nhà mốt Lê Thanh Hòa. Nàng hậu được khen nhan sắc thăng hạng, phong cách thời trang ngày càng sang trọng.

Con trai út nhà diễn viên Thanh Thúy - đạo diễn Đức Thịnh háo hức đón Tết.

Ca sĩ Phương Vy bận rộn chạy show những ngày cuối năm, yên tâm vì ông xã đảm nhận nhiệm vụ chăm con gái và chuẩn bị Tết cho gia đình.