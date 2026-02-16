Ảnh sao 16/2: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe sắc bên chồng thiếu gia

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh và Thanh Thủy (từ trái qua) "giữ chuỗi ba mùa Tết bên nhau".

Vợ chồng Ruby Nguyễn - Phan Hoàng chọn xiêm y đồng điệu tại bữa tiệc cuối năm.

Ruby Nguyễn là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Còn Phan Hoàng là con trai út của doanh nhân Phan Quang Chất, tức em trai thiếu gia Phan Thành.

Người mẫu Hà Anh cùng chồng con mặc áo dài đỏ đón Tết Bính Ngọ.

Người đẹp Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - tươi tắn khi canh nồi bánh chưng ở quê chồng, tức Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai người Pháp tình tứ trong chuyến roadtrip tại Australia.

Vợ chồng á hậu Quỳnh Châu và tứ thân phụ mẫu quây quần bên nhau. "Chuyện tình lãng mạn nhất không phải của riêng hai người, mà là câu chuyện của ba và mẹ, rồi tiếp nối thành gia đình này", cô viết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ mỗi dịp Tết về, cả nhà cô lại ra Hà Nội chọn từng cây quất gửi tặng bạn bè, người thân.

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt rạng rỡ khi về quê ăn Tết.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng bà xã Dianka và con trai diện áo dài đồng điệu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng đoàn từ thiện Nhất Tâm chuẩn bị gần 200 phần cơm gửi đến các em nhỏ đang điều trị ung bướu và gia đình.