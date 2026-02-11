Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường

Sự kiện: Sao Việt

Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường; diễn viên Hồng Đăng tình tứ bên bà xã; hai con Đàm Thu Trang xúng xính áo dài đón Tết...

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 1

Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh đi ăn với gia đình của Quốc Trường. Cặp sao cùng 'đọ sức' trên bàn nhậu. Thường xuyên hợp tác trong công việc, Ngọc Trinh - Quốc Trường có mối quan hệ thân thiết. Khi đi ăn, 'nữ hoàng nội y' giữ lối ăn mặc thoải mái, gợi cảm.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 2

Quang Minh cho biết năm nay anh không đón Tết ở Việt Nam mà sang Mỹ vừa đón Tết, vừa đi diễn phục vụ kiều bào.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 3

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc dịp cuối năm.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 4

Diễn viên Sa Lim tiết lộ cô mất 'hai gói bim bim, một gói thạch, ba túi sữa chua' để nhờ con gái - bé Pam- cầm cành đào huyền chụp hình.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 5

Diễn viên Diệu Hương cho biết khi về Hà Nội đón Tết sau thời gian định cư Mỹ, cô liền cùng những đồng nghiệp thân thiết đến thăm NSND Công Lý - đàn anh và cũng là người thầy trong diễn xuất của cô.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 6

Ốc Thanh Vân cùng ông xã tổ chức sinh nhật 11 tuổi đơn giản cho con trai Cacao theo ý muốn của cậu nhóc.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 7

Diễn viên Hồng Đăng tình tứ bên bà xã. Gần Tết, anh tranh thủ đưa vợ đi cà phê, ngắm phố phường.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 8

Lý Hải - Minh Hà đưa các con về quê Tiền Giang thăm bà nội.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 9

Hai con của Đàm Thu Trang - Cường Đôla xúng xính áo dài, chụp hình 'tình thương mến thương' bên ngoài biệt thự của gia đình.

Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường - 10

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe vai trần trên phố ngày xuân.

Nhạc sĩ lên tiếng vụ MV 'Bống Bống Bang Bang' 600 triệu view bị xóa sổ
Nhạc sĩ lên tiếng vụ MV 'Bống Bống Bang Bang' 600 triệu view bị xóa sổ

MV "Bống Bống Bang Bang" có 600 triệu lượt xem trên YouTube bất ngờ biến mất khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhạc sĩ Only C đặt nghi vấn khả năng kênh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/02/2026 23:32 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN