Ảnh sao 11/2: Ngọc Trinh mặc hở đi ăn với gia đình Quốc Trường

Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh đi ăn với gia đình của Quốc Trường. Cặp sao cùng 'đọ sức' trên bàn nhậu. Thường xuyên hợp tác trong công việc, Ngọc Trinh - Quốc Trường có mối quan hệ thân thiết. Khi đi ăn, 'nữ hoàng nội y' giữ lối ăn mặc thoải mái, gợi cảm.

Quang Minh cho biết năm nay anh không đón Tết ở Việt Nam mà sang Mỹ vừa đón Tết, vừa đi diễn phục vụ kiều bào.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc dịp cuối năm.

Diễn viên Sa Lim tiết lộ cô mất 'hai gói bim bim, một gói thạch, ba túi sữa chua' để nhờ con gái - bé Pam- cầm cành đào huyền chụp hình.

Diễn viên Diệu Hương cho biết khi về Hà Nội đón Tết sau thời gian định cư Mỹ, cô liền cùng những đồng nghiệp thân thiết đến thăm NSND Công Lý - đàn anh và cũng là người thầy trong diễn xuất của cô.

Ốc Thanh Vân cùng ông xã tổ chức sinh nhật 11 tuổi đơn giản cho con trai Cacao theo ý muốn của cậu nhóc.

Diễn viên Hồng Đăng tình tứ bên bà xã. Gần Tết, anh tranh thủ đưa vợ đi cà phê, ngắm phố phường.

Lý Hải - Minh Hà đưa các con về quê Tiền Giang thăm bà nội.

Hai con của Đàm Thu Trang - Cường Đôla xúng xính áo dài, chụp hình 'tình thương mến thương' bên ngoài biệt thự của gia đình.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe vai trần trên phố ngày xuân.