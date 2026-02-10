Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và 'tình tin đồn'

Sự kiện: Lâm Khánh Chi

Ca sĩ Lâm Khánh Chi khoe ảnh đi chơi với quý tử 8 tuổi và 'bạn trai tin đồn'; con gái Minh Thư được khen trổ mã; gia đình Huỳnh Đông ăn phở khi về nước.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 1

Lâm Khánh Chi quấn quýt nhạc sĩ, ca sĩ kém 14 tuổi Nguyễn Bá Thành và con trai 8 tuổi trong chuyến du lịch, lễ chùa ở Tây Ninh. Ca sĩ chuyển giới liên tục đăng ảnh thân mật với 'mỹ nam' 9X nhưng chưa xác nhận chuyện hẹn hò.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 2

Con gái diễn viên Minh Thư được khen càng lớn càng xinh, khiến mẹ tự hào.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 3

Bé Boorin nhà Diệp Lâm Anh diện áo dài chụp ảnh Tết. Nhiều khán giả nhận xét nhóc tỳ như 'bản sao' của bố - thiếu gia Nghiêm Đức.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 4

Gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu hào hứng thưởng thức phở ở một quán bình dân khi về nước đón Tết.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 5

Vợ chồng Thanh Hiền tình tứ sánh đôi du xuân sớm và chụp ảnh mừng Tết Bính Ngọ.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 6

Á hậu Quý bà Thu Hương tự thấy mình giống 'cô Thắm về làng' khi mặc áo yếm cách điệu.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 7

Hồng Đào tiết lộ con gái thích mượn quần áo, phụ kiện của chị nên mỗi lần đi shopping, nghệ sĩ thường mua nhiều đồ cho cả hai mẹ con.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 8

Thúy Ngân hội ngộ Quang Hùng MasterD trong hậu trường một lễ trao giải.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 9

Đoan Trang khoe streetstyle khi dạo chơi ở Bỉ.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 10

Diễn viên Quốc Trường (bìa phải) về quê sum họp bố mẹ, người thân.

Ảnh sao 10/2: Lâm Khánh Chi đi chơi cùng con trai và &#39;tình tin đồn&#39; - 11

Lý Hải đưa vợ con về miền Tây thăm mẹ gần 100 tuổi.

Lâm Khánh Chi bị chê tơi tả khi song ca cùng Quốc Trường
Lâm Khánh Chi bị chê tơi tả khi song ca cùng Quốc Trường

Ca sĩ Lâm Khánh Chi bị nhiều khán giả chê giọng yếu, 'hát không ra hơi' khi ngẫu hứng song ca cùng Quốc Trường dịp đầu năm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 22:31 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Lâm Khánh Chi Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN