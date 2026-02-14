Đào đông khoe sắc đỏ rực đón Tết, giá lên đến vài trăm triệu đồng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, nhiều chậu đào đông đỏ rực được bày bán, thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô. Mức giá của dòng cây này dao động từ vài triệu đồng đến khoảng 300 triệu đồng mỗi chậu, tùy kích thước và cách tạo dáng.

Đây không phải lần đầu đào đông xuất hiện trên thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, do hình thức lạ mắt và số lượng không nhiều, loại cây này vẫn nhanh chóng "cháy hàng". Một số khách thậm chí đặt mua từ sớm qua mạng để giữ chỗ.

Theo giới thiệu của các cửa hàng, đào đông được nhập khẩu nguyên cây, chủ yếu từ Hà Lan và Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để phục vụ thị trường Tết.

Do là hàng ngoại nhập, chi phí vận chuyển và bảo quản khá cao nên giá bán của đào đông đỏ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Điểm nổi bật của đào đông là sắc đỏ phủ kín cành, tạo màu rực rỡ. Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và tài lộc nên nhiều người chọn mua loại hoa này để trang trí dịp đầu năm.

Sau khi nhập về, cây được thợ chăm sóc, cắt tỉa và tạo hình thành các mẫu riêng biệt. Một số chậu được gắn tiểu cảnh làng quê hoặc đặt trên thân gỗ lũa, tạo thành sản phẩm độc bản.

Theo quản lý cửa hàng, nếu chăm sóc đúng cách, đào đông có thể trưng bày trong khoảng 5-6 tháng.

Hai chậu đào đông có giá khoảng 150 triệu đồng đã được khách đặt cọc. Chủ cửa hàng cho biết những mẫu này thuộc dòng cỡ lớn, được tạo thế công phu nên giá cao hơn mặt bằng chung.

Trong số các sản phẩm đang trưng bày, một gốc đào đông đặt trên thân gỗ lũa được chào giá 300 triệu đồng.

Ngoài ra còn có chậu khác giá 157 triệu đồng và một mẫu trang trí cầu kỳ được giới thiệu ở mức khoảng 250 triệu đồng. Theo người bán, giá phụ thuộc vào chiều dài cành, độ dày tán và mức độ hoàn thiện tiểu cảnh.

Bên cạnh các chậu cỡ lớn, cửa hàng cũng cung cấp loại nhỏ hơn, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để phục vụ nhóm khách hàng phổ thông.