Hơn 630 triệu view, 'Bống Bống Bang Bang' kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube?

MV Bống Bống Bang Bang kiếm được bao nhiêu từ YouTube?

MV Bống Bống Bang Bang do 365 thể hiện, có hơn 630 triệu lượt xem đã không còn hiển thị trên YouTube. Nhạc sĩ - nhà sản xuất Only C nói ca khúc của anh có khả năng bị hack. Anh vừa liên hệ với các cựu thành viên 365 nhưng cũng chưa nắm được tình hình.

Trong ngày 10/2, Will - thành viên 365 - chia sẻ ảnh chụp màn hình đã liên hệ với bên thứ ba nhờ khôi phục kênh.

Nhiều người đặt câu hỏi con số 630 triệu lượt xem có đồng nghĩa với khoản doanh thu “khổng lồ” từ YouTube hay không?

Theo những người từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất nội dung YouTube, doanh thu không được tính trực tiếp theo số lượt xem mà phụ thuộc vào chỉ số RPM (Revenue Per Mille) - số tiền chủ kênh thực nhận trên mỗi 1.000 lượt xem sau khi đã trừ phần chia cho YouTube và cộng tất cả các nguồn thu.

RPM được tính theo công thức: RPM = (Tổng doanh thu ước tính / Tổng lượt xem) × 1.000

RPM bao gồm doanh thu từ quảng cáo, YouTube Premium, hội viên kênh, Super Chat, Super Thanks và các nguồn kiếm tiền khác.

Trả lời báo Tiền Phong , chị H.M (TP HCM), từng làm quản lý đội biên kịch tại một công ty chuyên sản xuất nội dung YouTube Kids, cho biết việc ước tính doanh thu của Bống Bống Bang Bang là rất khó, bởi chỉ chủ kênh mới nắm chính xác số liệu.

Tuy nhiên xét theo mặt bằng chung, với video ca nhạc như Bống Bống Bang Bang dài 4 phút 33 giây và lượng người xem chủ yếu đến từ Việt Nam, RPM có thể chỉ quanh mức 0,01 USD.

Với mức này, một triệu lượt xem tương đương khoảng 10 USD (259.000 đồng), khá thấp so với nhiều thị trường khác. Nguyên nhân là giá quảng cáo tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á như Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với Mỹ hay châu Âu.

Ngoài ra, tốc độ tăng view của Bống Bống Bang Bang trải dài trong nhiều năm, từ khoảng 400 triệu lượt xem sau hơn 2 năm rưỡi, 500 triệu sau 4 năm và vượt 600 triệu sau 5 năm phát hành. Doanh thu vì thế cũng phân bổ theo thời gian, chịu tác động của biến động giá quảng cáo cũng như chính sách phân phối nội dung của YouTube ở từng giai đoạn.

Một yếu tố khác là đặc thù nội dung thiếu nhi. Theo quy định của YouTube, nhiều kênh sản xuất nội dung cho trẻ em bị tắt chức năng bình luận nhằm đảm bảo an toàn cho người xem nhỏ tuổi, song vẫn có thể bật quảng cáo để kiếm tiền. Việc hạn chế tương tác và phân phối quảng cáo cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả doanh thu.

Thành viên của 365 - Isaac - từng cho biết nhóm không sở hữu ca khúc và không hưởng lợi nhuận, toàn bộ doanh thu thuộc về đơn vị khác.

“Hit đưa cơm” và với trẻ em

Bên cạnh chuyện doanh thu, Bống Bống Bang Bang vẫn được nhắc đến là "siêu hit" đối với nhiều trẻ em Việt Nam. Bài hát có nhiều phiên bản hàng triệu lượt xem, có bản của bé Bào Ngư thậm chí đạt 649 triệu lượt xem.

Phát hành cách đây 10 năm trong dự án quảng bá phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể , ca khúc nhanh chóng lan tỏa nhờ giai điệu vui nhộn, ca từ đơn giản, dễ nhớ. Chỉ sau hơn 6 tháng, MV đã cán mốc 100 triệu lượt xem.

Trước khi biến mất, Bống Bống Bang Bang từng là video ca nhạc có lượt xem cao thứ tư tại Việt Nam, chỉ đứng sau các ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Một con vịt , Cả nhà thương nhau và A con cá sấu .

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ tiếc nuối khi MV không còn hiển thị. “Từng kỳ vọng nó sẽ đạt một tỷ lượt xem”, “Cháu tôi ngày nghe Bống Bống Bang Bang chục lần là ít”, “Con tôi ngày nào cũng cày mà sao lại xóa”, “Con gái tui cũng đóng góp tầm nửa triệu view cho bài này”... là những bình luận được chia sẻ rộng rãi.

Sự phổ biến của ca khúc được lý giải từ thói quen sinh hoạt quen thuộc trong nhiều gia đình. Trong các bữa ăn, để mớm cho trẻ ăn ngon, phụ huynh thường mở Bống Bống Bang Bang hoặc các bài hát thiếu nhi tương tự. Tại các khu vui chơi, trung tâm giải trí dành cho trẻ em, ca khúc này cũng thường xuyên nằm trong danh sách phát, góp phần duy trì lượng xem đều đặn mà không cần quảng bá rầm rộ.