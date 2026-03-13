Ảnh sao 13/3: Ba chị em Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết nhí nhố bên nhau

Ba chị em ca sĩ Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly nhí nhảnh bên nhau khi cùng đưa bố mẹ đi mua sắm, dạo phố. Minh Tuyết cho biết lâu lắm rồi cả nhà mới đoàn tụ và đi chơi vui vẻ như vậy. "Hạnh phúc đâu cần tìm kiếm, về nhà là thấy", cô viết.

MC Mai Ngọc khoe khoảnh khắc cô và chồng thiếu gia, doanh nhân Quốc Thắng, 'trốn' con đi hẹn hò.

Lê Phương hé lộ tạo hình vai diễn mới cùng Lương Thế Thành. Hai người vào vai một cặp thanh mai trúc mã, gắn bó từ thuở đi học rồi trở thành vợ chồng.

MC Phương Mai được con trai Khủng Long cổ vũ trong lúc làm việc tại phim trường.

Lan Phương tổ chức sinh nhật chung với con gái nhỏ Mia hôm 5/3 tại quán kid cafe do cô làm chủ.

Ba ca sĩ gồm Anh Tú (đứng) và Bằng Kiều, Tuấn Hưng (hàng ngồi, từ trái sang) có nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi luyện tập cho chương trình đánh dấu sự hội ngộ của nhóm Quả Dưa Hấu.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết mỗi năm đến sinh nhật mình, cô đều tặng bố mẹ một món quà để cảm ơn công lao sinh thành nhưng năm nay, mẹ cô nói chỉ cần có bé Pi là ông bà thấy đủ, không cần gì hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy ấm lòng vô cùng trong ngày bước sang tuổi 36.

Dàn nghệ sĩ gồm ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, Ngọc Anh 3A, vợ chồng nhạc công Trần Mạnh Tuấn... cùng ủng hộ quán cafe mới mở của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Phương Anh Đào cho biết vì lịch trình quá bận rộn nên giờ mới chính thức được nghỉ Tết để ở quê, ăn bữa cơm thật trọn vẹn với ba mẹ.

Hoa hậu Thanh Thủy đăng ảnh mừng sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam giữa ồn ào bị lộ ảnh hẹn hò ca sĩ Trịnh Thăng Bình.