Em gái Cẩm Ly lấy chồng tỷ phú 'khủng' cỡ nào?

Hà Phương - em gái Cẩm Ly nổi tiếng ra sao?

Hà Phương - em gái Cẩm Ly có tên thật là Trần Thị Hà Phương sinh ngày 31/03/1972 tại Sài Gòn. Cô là con gái thứ trong gia đình có ba chị em đều là ca sĩ nổi tiếng: Chị Cẩm Ly, em Minh Tuyết.

Trước khi kết hôn cùng chồng tỷ phú và sang Mỹ định cư vào năm 2000, Hà Phương là một trong những ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong khi Cẩm Ly và Minh Tuyết theo đuổi nhạc trẻ thì cô lại quyết tâm với dòng nhạc quê hương nhờ sở hữu chất giọng rất ngọt ngào, truyền cảm.

Hình ảnh Hà Phương khi còn hoạt động ở Việt Nam.

Tháng 6/2000, cô rời Việt Nam sang định cư ở Mỹ. Là người đến Mỹ muộn màng và không bao lâu sau đã nổi bật nhờ tiếng hát được mến mộ khắp cùng từ những thể điệu tình tự quê hương.

Ít ai biết trước khi là một ca sĩ nổi tiếng, Hà Phương có một ấu thơ ám ảnh vì bệnh tật. Theo đó, hồi 5 tuổi, cô bị bệnh, bố mẹ phải bán hết tài sản, đồ đạc trong nhà để chạy chữa cho cô nhưng không chữa được.

Hà Phương (ở giữa) 2 chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết.

Bệnh viện trả về, bác sĩ bảo cho Hà Phương về nhà ăn uống, đợi tới ngày mất. Nhưng bố cô không chịu, quyết chí cứu cô bằng được. Ông phải đi mượn tiền, tới ngày trả nợ thì không có tiền trả. Cả nhà Hà Phương khi ấy còn mỗi chiếc tivi đen trắng để coi chương trình ca nhạc. Mấy chị em cô rất mê nghệ thuật, chỉ trông chờ chiếc tivi đó mỗi ngày.

Vậy mà đến ngày bắt nợ, người ta tới lấy luôn chiếc tivi đen trắng đó đi. Bố cô kể lại, chủ nợ đến nhà vơ vét hết, lấy không còn một cái gì hết. Hà Phương buồn lắm, cứ chạy lên cầu thang và tự nhủ: "Nếu sau này ông trời thương con, cho con có tiền thì con sẽ giúp đỡ mọi người".

Hà Phương bên chị gái Cẩm Ly và mẹ.

May sao ông trời thương, Hà Phương hết bệnh. Bố cô ăn chay luôn suốt một tháng trời. Tuy hết bệnh nhưng di chứng vẫn còn nên nhiều tháng sau đó, Hà Phương phải tập đi trong một cái ô, cứ bước đi là té ngã. Dần dần, nữ ca sĩ cũng đi lại bình thường nhưng di chứng vẫn còn lại đến tận bây giờ.

Hà Phương có cuộc sống êm ấm bên chồng tỷ phú

Hà Phương sang Mỹ rồi lập nghiệp ở trời Tây vất vả. Tuy nhiên, may mắn cô gặp được ý trung nhân toàn tài. Theo đó, Hà Phương lập gia đình với một doanh gia trẻ là Chính Chu - được mệnh danh là "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall. Anh nổi tiếng với loạt phi vụ mua bán, sáp nhập trị giá nhiều triệu đô. Song đình đám nhất phải kể đến vụ nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức và vụ 'nẫng tay trên' giới đầu cơ Mỹ tranh quyền kiểm soát tập đoàn máy tính Dell. Theo TheRichest, Chính Chu sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD (khoảng 25 nghìn tỷ đồng).

Hình ảnh hiếm hoi của Hà Phương và chồng tỷ phú.

Sau khi lấy chồng là tỷ phú, Hà Phương nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ người Việt giàu nhất thế giới mà không đồng nghiệp nào có thể bì kịp. Hình ảnh Hà Phương thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám của quốc tế như New York Fashion Week, Women In Film 2015 Crystal Lucy Awards… và chụp ảnh thân thiết bên cạnh các nghệ sĩ Hollywood như Gabourey Sidibe, Blythe Danner, Lizz Winstead… Cô còn kết thân với nam diễn viên kỳ cựu Richard Gere.

Sau đó, Hà Phương còn làm khán giả nức lòng khi tham gia đóng vai nữ chính bên cạnh nam chính là sao Hollywood Andrew McCarthy trong bộ phim "Finding Julia" của đạo diễn Igor Sunara.

Hà Phương và cuộc sống giàu có của cô.

Từ năm 2007, vợ chồng Hà Phương đã trở thành chủ sở hữu 1 trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới mang tên Hilton, với những khu nghỉ dưỡng trong mơ: Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York…

Hà Phương và ông xã ở trong biệt thự to như lâu đài. Ngoài ra, họ còn sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower với giá 33,5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng). Hai vợ chồng thường di chuyển bằng phi cơ riêng. Khi cần đi lại ở những khoảng cách gần, Chính Chu sẽ chở Hà Phương bằng bất cứ chiếc xế hộp nào trong bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới của mình.

Hình ảnh hiện tại của ca sĩ Hà Phương.

Ngoài cho vợ một cuộc sống sung sướng, khi biết vợ thích hoạt động thiện nguyện, anh còn lập cả quỹ từ thiện mang tên vợ. Không chỉ có vợ chồng Hà Phương mà cả gia đình chồng cô cũng quan tâm đến các hoạt động từ thiện. Hà Phương cho biết, cô được ông xã tỷ phú và gia đình chồng ủng hộ hết mình trong việc làm từ thiện.