Đoạn clip "nóng" nhất mạng xã hội, nghi có sự xuất hiện của một nhạc sĩ nổi tiếng

Có phải nhạc sĩ Minh Khang trong đoạn clip đang gây xôn xao mạng xã hội?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi trên ô tô lời qua tiếng lại với tài xế bằng những lời lẽ nặng nề, thô tục. Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật trong clip có thể là nhạc sĩ Minh Khang – chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh.

Sự việc gây xôn xao bởi hình ảnh của Minh Khang lâu nay trong mắt công chúng khá hiền lành, điềm đạm. Đặc biệt, khi tham gia chương trình truyền hình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” phát sóng trên VTV trước đây, anh ghi điểm với khán giả nhờ phong thái nhẹ nhàng và cách dạy con bình tĩnh, thuyết phục.

Một hình ảnh trong đoạn clip trên mạng xã hội. (Ảnh: CTCL)

Chính vì vậy, khi đoạn clip với những lời lẽ phản cảm lan truyền, nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó tin nếu nhân vật trong video thực sự là nhạc sĩ Minh Khang.

Đến thời điểm hiện tại, cả Minh Khang và Thúy Hạnh đều chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trên trang cá nhân của hai người, phần bình luận cũng đã được khóa sau khi nhiều tài khoản mạng xã hội tràn vào chia sẻ clip và yêu cầu xác minh thông tin.

Trong khi đó, đoạn video vẫn tiếp tục lan truyền mạnh, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng trước ngôn từ trong clip, đặc biệt nếu nhân vật là người hoạt động trong giới giải trí. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng bất kỳ ai cũng có thể có lúc mất kiểm soát trong những tình huống căng thẳng.

Hiện thực hư về danh tính người xuất hiện trong đoạn clip vẫn chưa được xác nhận.

Trước nhạc sĩ Minh Khang, từng có nghệ sĩ nghi xô xát với tài xế taxi

Trước đó, vào năm 2018, cộng đồng mạng từng truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa NSƯT Trung Anh và một tài xế lái taxi với những lời trách móc, kể tội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả chính là việc gương mặt của tài xế bị chảy khá nhiều máu, nghệ sĩ Trung Anh cũng bị chấn thương.

Trước tình trạng này, nghệ sĩ Trung Anh đã lên tiếng xác nhận việc xô xát với tài xế taxi trong đoạn clip là có thật. Theo đó, nam diễn viên "Người phán xử" cho biết, cách lái xe của người này khiến ông vô cùng tức giận, dẫn tới những hành động nói trên.