Gia thế bạn trai tin đồn của Thanh Thủy

Hôm 11/3, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình được bắt gặp tay trong tay xuất hiện, sau nhiều tháng vướng tin hẹn hò. Nguồn tin của Ngôi Sao cho biết cặp sao đang trong mối quan hệ tốt đẹp khoảng hơn nửa năm nay.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, được biết đến là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực trong showbiz Việt. Năm 2006, anh debut với vai trò thành viên nhóm La Thăng. Từ năm 2008, Trịnh Thăng Bình ra mắt album đầu tay, hoạt động solo. Anh ghi dấu ấn với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và nhà sản xuất âm nhạc. Anh nổi tiếng với nhiều bản hit tự sáng tác và hát như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn... Bên cạnh âm nhạc, anh cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Có lẽ nào ta yêu nhau, Ông ngoại tuổi 30, Trái tim quái vật... Hiện tại anh là giám đốc một công ty chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện.

Ca sĩ từng nhiều lần được nhắc đến như một "công tử" của Vbiz khi xuất thân trong gia đình khá giả, có truyền thống kinh doanh ở TP HCM. Anh nói mình may mắn được sinh ra trong điều kiện tốt nên từ nhỏ đã quen với việc chăm chút hình ảnh cá nhân, không phải lo lắng "cơm áo gạo tiền". Trong một talkshow, Trấn Thành nói Trịnh Thăng Bình từ nhỏ đã là "cậu ấm", ít phải lo lắng về kinh tế. Sự hỗ trợ từ gia đình giúp anh sớm có điều kiện theo đuổi các sở thích cá nhân cũng như định hình phong cách sống.

Trịnh Thăng Bình bày tỏ xúc động khi phát hành album 'B369' hồi tháng 12/2024.

Trịnh Thăng Bình quan tâm đến kinh doanh từ sớm, song song với việc hoạt động nghệ thuật. Anh từng đầu tư tiền tỷ mở tụ điểm giải trí tại trung tâm TP HCM, mở phòng thu với hàng loạt đạo cụ âm nhạc do anh sưu tầm có giá trị. Anh còn từng rao bán nhiều căn chung cư cao cấp ở "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Sau nhiều lần kinh doanh, Trịnh Thăng Bình từng chia sẻ anh gặp không ít thất bại. Tuy nhiên ca sĩ không thấy hối tiếc hay lo sợ mà xem đó là kinh nghiệm.

Thanh Thủy - Trịnh Thăng Bình nhiều lần diện đồ giống nhau.

Tin đồn Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy hẹn hò rộ lên từ tháng 8/2025. Cặp sao được cho là sử dụng nhiều trang phục tương đồng, hay check-in cùng một địa điểm. Hồi tháng 1, nhiều khán giả trông thấy Thanh Thủy rời sự kiện bằng xe hơi của ca sĩ; và phát hiện một số điểm trùng hợp như hai người check-in ở cùng một hầm xe. Trước khi hẹn hò Thanh Thủy, Trịnh Thăng Bình từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi, Liz Kim Cương.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng; á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tháng 11/2024, Thanh Thủy vượt 75 mỹ nhân khắp thế giới để giành vương miện Miss International. Hôm 19/5, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện người đẹp theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.