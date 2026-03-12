Trước Trấn Thành, sao Việt nào từng có cơ hội đóng phim Hàn Quốc?

Trấn Thành sẽ tham gia dự án điện ảnh cổ trang Hàn Quốc tên The sword – A legend of the red wolf” (Thanh gươm – Huyền thoại Sói đỏ) do đạo diễn Kim Han Min thực hiện. Nam MC cho biết anh sẽ tham gia vai Seol Ingu (Tiết Nhân Quý) - tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Đạo diễn Thỏ ơi phải học ba ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ khi góp mặt trong bom tấn cổ trang.

"Thật vinh dự cho Trấn Thành khi được góp mặt trong một dự án siêu to khổng lồ thế này tại Hàn Quốc. Thành sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để không phụ lòng những khán giả yêu điện ảnh thân thương đã yêu mến và tin tưởng trong suốt 2 thập kỷ làm nghề vừa qua", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành không phải là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có cơ hội đóng phim với nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Ít ai biết rằng từng có 2 diễn viên nhận được cơ hội này trước đó là Ninh Dương Lan Ngọc và Quang Sự.

Năm 2014, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Thuy (tựa tiếng Việt: Chào cô Thúy) được phát hành tại Hàn Quốc. Dự án do đạo diễn Kim Jae Han thực hiện trong thời điểm Lan Ngọc mới bắt đầu sự nghiệp, vừa gây tiếng vang với Cánh đồng bất tận.

Ninh Dương Lan Ngọc từng đóng phim điện ảnh của Hàn Quốc.

Trong phim, cô vào vai một cô gái Việt sang sống tại vùng quê Hàn Quốc cùng người chồng nghiện cờ bạc. Cuộc đời liên tục bị đẩy vào vòng xoáy đơn độc và bế tắc.

Khi ra mắt tại Hàn Quốc, bộ phim tạo được tiếng vang nhất định. Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu tại nhiều liên hoan phim uy tín như Busan, Dubai và Berlin. Đây cũng là giai đoạn Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu bước lên thảm đỏ quốc tế. Dù không phải phim thương mại đình đám, Thuy và màn thể hiện của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.

Sau dự án này, Ninh Dương Lan Ngọc có một bước đệm vững chắc và nhanh chóng khẳng định sức hút tại thị trường trong nước.

Lan Ngọc giờ là "ngọc nữ màn ảnh" của showbiz Việt.

Diễn viên Quang Sự từng gây bất ngờ khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Hello, Stranger vào năm 2007.

Cơ hội đến với nam diễn viên khi đang du học tại khoa diễn xuất của Trường Đại học Tổng hợp Nghệ thuật Hàn Quốc, theo học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc. Điều này giúp Quang Sự trở thành diễn viên Việt hiếm hoi đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc.

Quang Sự đảm nhận vai chính trong "Hello, Stranger" của Hàn Quốc.

Trong phim, Quang Sự vào vai Thịnh Duẫn (Ting Yoon) - một chàng trai người Việt sang Hàn Quốc làm việc và đồng thời đi tìm người yêu. Không biết tiếng Hàn, lại bị lừa mất tiền, anh rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, gặp phải hàng loạt rắc rối nơi đất khách quê người.

Dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh, lại là ở một nền công nghiệp điện ảnh lớn như Hàn Quốc, nhưng anh vẫn thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật. Vai diễn giúp Quang Sự nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả quốc tế.

Bộ phim sau đó được trình chiếu ở nhiều liên hoan phim lớn như Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, Liên hoan phim Fukuoka, Los Angeles Film Independent...

Quang Sự vẫn tiếp tục con đường diễn xuất.

Sau dấu ấn đầu tiên ở xứ kim chi, Quang Sự trở về Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất. Anh nhanh chóng xây dựng tên tuổi trong lòng công chúng. Những năm qua, anh trở thành gương mặt được chú ý trên những bộ phim giờ vàng VTV như Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim...