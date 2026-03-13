Trấn Thành ví phim của mình như phim đoạt giải Oscar, cũng 'nói quá trời nói, cũng chửi nhau tan nát'

Trấn Thành đáp trả

Tranh luận phim Trấn Thành ồn, dày đặc thoại một lần nữa nóng lại khi nam đạo diễn nói thẳng về vấn đề này ở buổi giao lưu đoàn phim. Theo Trấn Thành, lượng thoại nhiều hay ít không phải yếu tố quyết định giá trị của một tác phẩm.

"Các bạn xem phim Oscar Oppenheimer nói liên tục trong ba tiếng, nói từ đầu phim tới cuối phim. Hay Marriage Story cũng đoạt Oscar luôn, trời ơi nói quá trời nói, chửi nhau tan nát. Nhiều người nói phim Trấn Thành nhiều tiếng chửi, chêm vào những từ đệm, nhưng một bộ phim khác cũng giành Oscar, chửi tan xương nát thịt, có yếu tố tình dục, kịch tính", Trấn Thành dẫn chứng. Anh không hiểu vì sao khán giả chê phim mình ồn ào và gán những định nghĩa về "show, don't tell" vào phim.

Trấn Thành tích cực tham gia cinetour giữa lúc tốc độ bán vé của Thỏ ơi chững lại.

Đạo diễn Thỏ ơi khẳng định có những phim nhân vật buộc phải nói, vì lời nói hàm chứa nhiều thông tin, được chắt lọc chứ không nói vu vơ. Lời thoại trong Thỏ ơi là cách nhân vật thể hiện tính cách, điển hình như sự trái ngược giữa hai chị em Hải Lan (Văn Mai Hương) và Hải Linh (LyLy). Lan và Linh đều là mẫu phụ nữ thích kiểm soát người khác, nhưng mỗi người nói một kiểu, ngôn ngữ khác nhau. "Mình làm đi, đừng nói, làm đi xem được không. Thật sự làm một bộ phim khó lắm, nói nhiều hay ít không cho thấy phim có tính điện ảnh hay không", Trấn Thành đáp trả.

Việc Trấn Thành nhắc tới Oppenheimer, Marriage Story hay Anora gây ra những phản ứng trái chiều trên một số diễn đàn về phim. Luồng ý kiến cho rằng Trấn Thành quá lời khi dùng tác phẩm đoạt giải Oscar để so sánh về độ ồn trong Thỏ ơi, vì cách sử dụng thoại ở các phim không giống nhau.

Oppenheimer vẫn có những khoảng lặng cần thiết, bên cạnh lời thoại về quá trình chế tạo bom nguyên tử.

Trấn Thành nhắc đến Marriage Story, Oppenheimer khi Thỏ ơi bị chê ồn.

"Cảnh bom nổ trong Oppenheimer không hề có âm thanh, kể cả nhạc nền. Đó là một cách kể chuyện cực kỳ đỉnh cao, qua việc Nolan thể hiện sự vĩ mô và mâu thuẫn trong tâm trí của Oppenheimer, khi thành quả bùng nổ và rực rỡ của mình được tóm tắt lại bằng câu 'I am become death'. Cách kể chuyện không âm thanh này một lần nữa được thể hiện khi Oppenheimer đứng trước bục phát biểu sau khi ném bom, một lần nữa thể hiện sự mâu thuẫn giữa sự bùng nổ rực rỡ và sự tĩnh lặng chết chóc. Im lặng là một cách để Nolan khoe sự tài hoa trong cách làm phim của mình", khán giả Nhật Duy bình luận.

Trong Marriage Story, trường đoạn tranh cãi kéo dài giữa Adam Driver và Scarlett Johansson không nhằm giải thích vì sao họ đi đến quyết định chia tay, mà dựng lên cuộc va chạm bằng ngôn từ giữa hai nhân vật đều là nghệ sĩ. Cuối cảnh, hai vợ chồng bật khóc, kiệt sức và nhìn nhau trong im lặng và không còn câu thoại nào nữa.

Điểm yếu của phim Việt

Show don't tell có thể hiểu là thủ pháp "ý tại ngôn ngoại", giúp người xem đắm chìm vào câu chuyện bằng cách để họ tự suy luận ý nghĩa, bóc tách các lớp nội dung, khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và gợi cảm hơn và kích thích trí tưởng tượng.

Khi Trấn Thành nói về show don't tell, một số ý kiến chỉ ra nam đạo diễn nhầm lẫn giữa tell (kể) và talk (nói). "Có những lời thoại để lại cho khán giả suy ngẫm, hình ảnh cho khán giả thấy bối cảnh, không phải là cứ nói hết những gì có thể vì sợ khán giả không hiểu. Đây là điểm yếu của đa số phim Việt chứ không riêng gì phim Trấn Thành. Reservoir Dogs của Quentin thoại cũng rất nhiều nhưng từng câu thoại đều rất ngắn và kết hợp với biểu cảm hành động nhân vật để thể hiện cá tính, không phải cứ thoại dài và thêm cảm xúc vào từng câu rồi gân cổ lên là thành thoại tốt", một khán giả bình luận.

Nhân vật của Văn Mai Hương trong Thỏ ơi có nhiều đoạn thoại viral.

Tuy nhiên không ít ý kiến bênh vực Trấn Thành. Dù cách lấy dẫn chứng chưa thuyết phục, Trấn Thành vẫn thành công trong việc lấy cái ồn ào làm bản sắc cho những tác phẩm doanh thu trăm tỷ đồng. Ngôn ngữ lời nói cũng là một phần của điện ảnh và nếu vận dụng tốt, vẫn đem lại hiệu quả riêng.

Lý do giúp Trấn Thành liên tiếp thành công là phần đông khán giả đang tiếp nhận những gì nam đạo diễn thể hiện trong phim. Minh chứng là câu thoại của Hải Lan trở nên viral khắp nền tảng mạng xã hội, và những tác phẩm thương mại có phần ồn ào tương tự phim Trấn Thành đang nuôi sống phòng vé Việt.