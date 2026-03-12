Nữ streamer đột tử sau 10 phút cầu cứu

Theo Yahoo News, vụ việc xảy ra tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc). Nạn nhân là KOLs chuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội với biệt danh Sister Wang Chi.

Đoạn video livestream lan truyền trên mạng cho thấy, khi đang thử và giới thiệu các mẫu quần áo nữ trước máy quay, nữ KOL bất ngờ thay đổi sắc mặt, liên tục ôm đầu và xoa phía sau gáy với vẻ đau đớn.

Sau khi rời khung hình vài phút để nghỉ ngơi, cô quay lại nhưng tình trạng không cải thiện. Trước ống kính, người phụ nữ liên tục kêu cứu: “Tôi không chịu nổi nữa! Tôi không chịu nổi nữa! Gọi 120 (số liên lạc cấp cứu ở Trung Quốc) nhanh lên, tôi sắp ngã quỵ rồi”.

Chỉ ít phút sau lời kêu cứu, cô rơi vào trạng thái hôn mê ngay trong buổi phát sóng trực tiếp. Dù xe cấp cứu được gọi khẩn cấp, nữ KOLs mất các dấu hiệu sinh tồn và qua đời chỉ khoảng 10 phút sau khi xuất hiện triệu chứng.

Hình ảnh Wang Chi than đau đầu, cầu cứu trên sóng livestream.

Theo truyền thông địa phương, Sister Wang Chi là mẹ đơn thân, đang nuôi con gái 5 tuổi. Cô kiếm sống chủ yếu bằng việc livestream bán quần áo và thường xuyên làm việc đến khuya để tăng doanh thu.

Nguyên nhân tử vong chính thức chưa được cơ quan chức năng công bố. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng các biểu hiện đau đầu dữ dội, ôm gáy và diễn biến rất nhanh có thể liên quan đến xuất huyết não hoặc đột quỵ.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết đột ngột của nữ KOLs. Một số bình luận cho rằng nghề livestream với cường độ cao, thường xuyên thức khuya có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

“Cuộc sống thật khó lường, chỉ vài phút trước vẫn đang làm việc bình thường”, một cư dân mạng viết. Người khác cảnh báo: “Đau đầu dữ dội bất ngờ có thể là dấu hiệu nguy hiểm, cần cấp cứu ngay lập tức”.

Vụ việc tiếp tục gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng làm việc quá sức trong ngành livestream bán hàng, đặc biệt với những người phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức kinh doanh trực tuyến này.