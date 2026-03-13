Chồng người mẫu Thúy Hạnh là nhạc sĩ Minh Khang, một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Với nhiều năm gắn bó cùng âm nhạc, anh không chỉ ghi dấu ấn qua các ca khúc do mình sáng tác mà còn được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sản xuất và người đứng sau nhiều dự án âm nhạc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc hôn nhân bền chặt của anh với cựu siêu mẫu Thúy Hạnh cũng nhận được sự quan tâm của công chúng trong nhiều năm qua.

Chồng người mẫu Thúy Hạnh là ai?

Nhạc sĩ Minh Khang sinh năm 1978 là chồng người mẫu Thúy Hạnh, lớn lên trong một giai đoạn mà âm nhạc đại chúng Việt Nam đang có nhiều chuyển mình. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và sớm theo đuổi con đường sáng tác, hòa âm phối khí.

Nhạc sĩ Minh Khang. Ảnh: FBNV

Những năm đầu bước chân vào nghề, Minh Khang không phải là cái tên quá nổi bật. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì cùng khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, anh dần tìm được chỗ đứng trong giới sản xuất âm nhạc tại TP.HCM – nơi tập trung nhiều ca sĩ, nhạc sĩ và hãng thu âm lớn của cả nước.

Trong giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh, Minh Khang trở thành một trong những nhạc sĩ tham gia sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc mang màu sắc hiện đại. Các sáng tác của anh thường có giai điệu dễ nghe, gần gũi với thị hiếu khán giả đại chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Hoạt động sáng tác và sản xuất âm nhạc của chồng người mẫu Thúy Hạnh

Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Minh Khang đã sáng tác và tham gia sản xuất nhiều ca khúc được công chúng biết đến. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như “Cầu vồng khuyết”, “Đứa bé”, “Lỗi lầm”, “Bạc trắng tình đời”…

Những ca khúc này mang phong cách nhạc trẻ phổ biến, giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và dễ tiếp cận với khán giả. Nhờ vậy, nhiều bài hát của anh đã được các ca sĩ lựa chọn thể hiện và phát hành trên các sân khấu ca nhạc cũng như các chương trình truyền hình.

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sáng tác, chồng người mẫu Thúy Hạnh còn được đánh giá cao trong vai trò hòa âm phối khí và sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia thực hiện nhiều dự án âm nhạc cho các ca sĩ trẻ cũng như các chương trình giải trí trên truyền hình. Sự đa năng trong công việc giúp anh trở thành một gương mặt quen thuộc trong hậu trường của nhiều sản phẩm âm nhạc.

Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, Minh Khang còn xuất hiện trong một số chương trình truyền hình với vai trò giám khảo hoặc khách mời, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề cũng như góc nhìn về thị trường âm nhạc.

Nhạc sĩ Minh Khang và cuộc hôn nhân với người mẫu Thúy Hạnh

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời sống cá nhân của Minh Khang cũng nhận được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là câu chuyện tình yêu với cựu người mẫu Thúy Hạnh. Hai người kết hôn vào khoảng năm 2006–2007, sau thời gian tìm hiểu và gắn bó.

Trong một số chương trình truyền hình, Minh Khang từng chia sẻ rằng thời điểm tổ chức đám cưới, kinh tế của anh vẫn còn nhiều khó khăn. Anh thậm chí phải vay khoảng 60 triệu đồng để lo cho hôn lễ. Tuy nhiên, với sự đồng hành và thấu hiểu từ phía Thúy Hạnh, cả hai đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn thử thách của cuộc sống.

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Minh Khang – Thúy Hạnh được xem là một trong những cặp đôi bền chặt của làng giải trí Việt. Hai người hiện có hai con gái và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện văn hóa – giải trí.

Nhạc sĩ Minh Khang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với siêu mẫu Thúy Hạnh.

Trong nhiều chia sẻ với truyền thông, Thúy Hạnh từng cho biết gia đình là điều quan trọng nhất đối với cô. Còn nhạc sĩ Minh Khang cũng nhiều lần khẳng định rằng sự ủng hộ của vợ là động lực lớn giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hình ảnh gia đình nhạc sĩ Minh Khang - người mẫu Thúy Hạnh trong showbiz

Trong showbiz Việt, không ít cuộc hôn nhân của nghệ sĩ từng gặp sóng gió trước áp lực dư luận và lịch trình công việc bận rộn. Tuy nhiên, vợ chồng Minh Khang – Thúy Hạnh lại được nhiều khán giả đánh giá là cặp đôi giữ được sự ổn định và gắn bó lâu dài.

Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng con cái trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh một gia đình nghệ sĩ gần gũi và ấm áp. Những hoạt động như du lịch, tham gia sự kiện hay các chương trình truyền hình cũng giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống của họ phía sau ánh đèn sân khấu.

Sau nhiều năm hoạt động, chồng người mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Minh Khang vẫn duy trì niềm đam mê với âm nhạc và tiếp tục tham gia các hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Dù không phải là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, anh vẫn được xem là một nhạc sĩ có đóng góp nhất định cho dòng nhạc trẻ Việt Nam.