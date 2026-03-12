Hòa Minzy chính thức lên tiếng về thông tin có con gái với Đại úy Thăng Văn Cương

Hòa Minzy lên tiếng chuyện có con gái với Đại úy

Sau khi Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương, đời sống riêng tư của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho cặp đôi, hàng loạt thông tin và đồn đoán liên quan đến đời tư của Hòa Minzy cũng bắt đầu lan truyền. Trong đó, gây chú ý nhất là tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã bí mật sinh thêm một bé gái trong thời gian hẹn hò với đại úy Thăng Văn Cương. Từ những lời đồn này, trên mạng xuất hiện nhiều bài đăng kèm hình ảnh được cho là “bằng chứng” nhằm củng cố câu chuyện.

Hòa Minzy lên tiếng về các thông tin giả. Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây, Hòa Minzy phải trực tiếp lên tiếng khi một bức ảnh lan truyền trên mạng được cho là làm lộ diện con gái của cô. Trong bức hình, một tài khoản đăng tải khoảnh khắc gia đình gồm Hòa Minzy, Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo. Điều khiến cư dân mạng chú ý là phía sau khung hình có treo một bức ảnh khác, trong đó xuất hiện hình ảnh một bé gái nhỏ dường như đang được đại úy Văn Cương bế trên tay. Từ chi tiết này, không ít người cho rằng đây là “sơ hở” vô tình tiết lộ hình ảnh con gái của nữ ca sĩ.

Trước làn sóng bàn tán ngày càng lan rộng, Hòa Minzy khẳng định bức ảnh đang lan truyền thực chất là hình ảnh giả được tạo bằng công nghệ AI, hoàn toàn không phải ảnh thật. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lo lắng khi nhiều người vẫn tin vào những hình ảnh bị chỉnh sửa, từ đó đưa ra những suy đoán khiến cuộc sống riêng của gia đình cô bị ảnh hưởng.

Bức ảnh do AI tạo. Ảnh: TL

Chia sẻ về sự việc, Hòa Minzy bức xúc viết: “Làm ơn đừng lập tài khoản giả, đừng tạo ảnh AI hay dựng ảnh rồi lan truyền những thông tin không đúng sự thật nữa. Đọc bình luận thấy nhiều người vẫn tin nên tôi rất lo. Rõ ràng đây là ảnh AI mà. Mong mọi người nếu thấy những tài khoản đăng clip, hình ảnh kiểu này thì giúp Hòa báo cáo. Tôi không muốn làm căng, nhưng mong các tài khoản đó dừng lại”.

Trước tin đồn bí mật sinh thêm con, Hòa Minzy không trực tiếp phủ nhận nhưng cũng không xác nhận thông tin này. Khi một cư dân mạng đề nghị nữ ca sĩ đăng ảnh em gái của bé Bo, cô đã phản hồi với thái độ khá thận trọng.

Hòa Minzy viết: “Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?”. Câu trả lời của nữ ca sĩ khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn giữ kín những câu chuyện riêng tư của gia đình, đồng thời bày tỏ sự bối rối trước những suy đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Hòa Minzy cũng lên tiếng đính chính về tài khoản mạng xã hội của Đại úy Thăng Văn Cương khi xuất hiện nhiều trang giả mạo. Nữ ca sĩ cho biết tài khoản của đại úy Cương chỉ có một nick duy nhất, đồng thời mong khán giả chú ý để tránh nhầm lẫn.

Cô chia sẻ: “Đây là nick của anh Cương, chỉ có duy nhất một tài khoản này thôi ạ. Anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều, lập ra chủ yếu để xem vợ thôi. Nhưng vì có quá nhiều tài khoản giả nên mọi người hãy chia sẻ giúp để khán giả biết đâu là thông tin chính xác nhé. Giờ thậm chí có cả những nick giả mạo đi bán hàng nữa, nguy hiểm quá. Mọi người hãy cẩn trọng!”.