Thanh Thủy - Trịnh Thăng Bình 'đang hẹn hò'

Trò chuyện với Ngôi Sao sáng 12/3, nguồn tin cho biết mối quan hệ tình cảm giữa Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đang tiến triển tốt đẹp. Cả hai không giấu chuyện yêu đương với bạn bè, thường xuyên đi chơi và dành thời gian riêng tư bên nhau. "Thanh Thủy ý thức được hình ảnh hoa hậu trong mắt công chúng nên khá thận trọng, tuy nhiên cô ấy xác định nghiêm túc trong mối tình này", nguồn tin nói.

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình.

Hồi tháng 1, tin đồn Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình hẹn hò rộ lên sau khi nhiều khán giả trông thấy cô rời sự kiện bằng xe hơi của ca sĩ; và phát hiện một số điểm trùng hợp như hai người check-in ở cùng một hầm xe, trang phục tương đồng và sử dụng nhiều món đồ giống nhau như vòng cổ, nhẫn, khăn... Hôm 11/3, họ tiếp tục bị bắt gặp sánh bước trên đường phố TP HCM, khoác tay và trao nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về gu bạn trai, Thanh Thủy cho hay cô thích người không chênh lệch tuổi quá nhiều, có chiều cao tương đồng với mình và "tinh tế, quan tâm tôi cũng như ba mẹ". Nhan sắc Gen Z nói sẽ không công khai chuyện hẹn hò mà chỉ đến khi quyết định kết hôn, cô mới chia sẻ với công chúng.

Thanh Thủy - Trịnh Thăng Bình dùng nhiều món đồ giống nhau.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng; á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tháng 11/2024, Thanh Thủy vượt 75 mỹ nhân khắp thế giới để giành vương miện Miss International. Hôm 19/5, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện người đẹp theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TP HCM. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, debut cùng nhóm La Thăng. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo, là chủ nhân nhiều bản hit như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn...