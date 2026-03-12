Vũ Cát Tường cấp cứu

Theo thông báo từ công ty quản lý, ca sĩ Vũ Cát Tường gặp vấn đề sức khỏe và đã nhập viện để theo dõi. Vì vậy, ca sĩ không thể tham gia concert Anh trai say hi vào ngày 16/3 tại Hà Nội.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo trong chương trình Anh trai say hi - A White Valentine concert diễn ra vào ngày 16/3, Vũ Cát Tường không thể tham gia được vì tình trạng sức khỏe không cho phép, dưới sự chỉ định bắt buộc của bác sĩ y khoa. Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả. Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là quyết định rất khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng cả ê-kíp", đại diện Vũ Cát Tường thông báo.

Vũ Cát Tường gặp vấn đề sức khỏe, không thể tham gia concert ngày 16/3 tại Hà Nội.

Vũ Cát Tường cũng gửi lời xin lỗi khán giả, ban tổ chức và nghệ sĩ tham gia concert vì tình huống bất khả kháng. Hình ảnh Vũ Cát Tường được đưa lên xe cấp cứu được đăng kèm thông báo, khiến nhiều người hâm mộ của ca sĩ lo lắng.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ hai của Anh trai say hi mùa 2 diễn ra ngày 14/3 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất cho biết đã nhận được công văn của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào ngày 5/3, đề nghị điều chỉnh thời gian.

“Nhận định thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19h ngày 14/3 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/03/2026) - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Để bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức bầu cử, cũng như tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị ban tổ chức nghiên cứu điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử”, ban tổ chức thông báo.

Vũ Cát Tường từng chia sẻ Anh trai say hi là cuộc đấu khắc nghiệt.

Về quyền lợi của người mua vé, ban tổ chức cho biết do đây là tình huống bất khả kháng nên toàn bộ vé đã phát hành vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho ngày diễn mới 16/3. Khán giả không cần thực hiện bất kỳ thủ tục đổi vé nào.

Concert Anh trai say hi mùa 2 ở Hà Nội được bán vé từ cuối tháng 1 với 13 khu cùng 6 hạng vé khác nhau. Giá vé dao động từ 950.000 đồng tới 10 triệu đồng.