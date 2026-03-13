Cặp tình nhân khuấy đảo màn ảnh

Theo 163 , bộ phim cổ trang Trục ngọc vừa lên sóng đã có những thành tích khả quan. Phim nhanh chóng đạt các mốc điểm độ hot như 25.000-27.000 nhanh nhất trên nền tảng Tencent Video, trong số các tác phẩm phát sóng năm 2026.

Ngay trong ngày đầu, Trục ngọc đã đạt hơn 30 triệu lượt xem, đây là thành tích bùng nổ đối với thị trường phim ảnh đang ở giai đoạn đóng băng, thông thường các dự án khác chỉ ở mức 10 triệu lượt xem trong ngày đầu. Sang ngày thứ hai, phim đã đạt khoảng 70 triệu lượt xem, cho thấy đà tăng trưởng mạnh ổn định.

Cặp đôi phim Trục ngọc thu hút khán giả. Thành tích phim khả quan.

Trong các bảng thống kê của Vlinkage, Datawin, Maoyan ... Trục ngọc cũng đứng top 1. Chỉ số bàn luận trên Wechat của phim tăng 125% so với trước khi phát sóng, đạt hơn 130 triệu điểm. Hai diễn viên chính là Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cũng đạt hơn 100 triệu điểm, đây là mức điểm cao chứng minh sức nóng của bộ phim và các diễn viên.

Trong những tập đầu, Trục ngọc được đánh giá có cảnh quay đẹp, tôn lên những đường nét tinh xảo của các diễn viên. Nội dung phim giải trí hài hước dễ xem, sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách ngọt ngào thu hút người xem. Cả hai diễn viên đều được đánh giá có nhan sắc cực phẩm, nổi bật trong lứa diễn viên sinh sau năm 1995, chính vì vậy sự kết hợp của họ được mong đợi từ lâu.

Trục ngọc kể về cô gái mổ lợn Phàn Trường Ngọc, trong lần tình cờ cô cứu giúp người đàn ông bị thương. Người này là tướng quan Tạ Chinh đang lâm nạn. Cha mẹ Phàn Trường Ngọc mới qua đời, cô bị họ hàng dồn vào đường cùng, muốn cướp gia sản mà cha mẹ nữ chính để lại. Lâm vào tình thế khó khăn, Phàn Trường Ngọc quyết định kết hôn giả với Tạ Chinh để giữ lại căn nhà. Sau thời gian sống chung, giữa họ dần nảy sinh tình cảm.

Điền Hi Vi được khen ngợi xinh xắn. Diễn xuất của cô trong những tập đầu níu chân khán giả.

Tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, Tạ Chinh phải lên đường, trở lại với vai trò vị tướng. Phàn Trường Ngọc không quản ngại đường xa tới chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ nước nhà cùng Tạ Chinh.

Trục ngọc là dự án ảnh hưởng lớn tới danh tiếng và địa vị của hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Trương Lăng Hách là diễn viên được các nền tảng nâng đỡ, anh liên tục đóng chính nhiều tác phẩm như Độ niên hoa, Vân chi vũ, Ninh An như mộng, Tứ hải trọng minh, Tôi và thời niên thiếu của tôi, Hổ hạc yêu sư lục ... nhưng chưa thực sự có bộ phim nào thành công vang dội, giúp Trương Lăng Hách có bước nhảy vọt tên tuổi. Chính vì vậy, Trục ngọc là tác phẩm được đo ni đóng giày cho anh, với đội ngũ sản xuất hùng hậu, chi phí marketing lớn nhằm o bế cho Trương Lăng Hách trở thành ngôi sao hạng A mới.

Trương Lăng Hách được khen có tạo hình điển trai nhất trong sự nghiệp. Anh còn thiếu một tác phẩm tiêu biểu để bật lên thành sao hạng A.

Về phía Điền Hi Vi, trước Trục ngọc, cô có tác phẩm gây chú ý như Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường ... nhưng Điền Hi Vi chủ yếu đóng nữ chính đứng sau các diễn viên nam. Nếu Trục ngọc thành công, Điền Hi Vi có nhiều cơ hội lựa chọn các tác phẩm khác, nhận vai diễn tập trung vào nữ chính để cô có không gian thể hiện diễn xuất.