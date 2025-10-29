Hoa hậu Phương Lê sinh con thứ 4

"Bà xã sinh mổ, mọi việc rất thuận lợi, suôn sẻ. Con gái chúng tôi chào đời lúc 16h30 chiều nay. Bé kết hợp đường nét của cả ba và mẹ, rất xinh xắn, đáng yêu", nghệ sĩ Vũ Luân nói với Ngôi Sao. Anh hiện túc trực chăm sóc mẹ con Phương Lê tại bệnh viện.

Vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân.

"Lần đầu được làm cha tôi hạnh phúc vô cùng, cảm giác khó diễn tả lắm", nghệ sĩ Vũ Luân thổ lộ.

Đầu năm 2025 hoa hậu Phương Lê báo tin cô mang thai tự nhiên con thứ tư ở tuổi 46, sau hơn một năm kết hôn với nghệ sĩ Vũ Luân. Suốt thời gian bầu bí, sức khỏe người đẹp khá tốt, không bị mệt mỏi, ốm nghén.

Nghệ sĩ Vũ Luân dự định sẽ tự tay cùng vợ chăm sóc con gái, không nhờ người giúp việc. Anh tự tin bản thân đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và tâm lý sẵn sàng cho việc làm bố bỉm sữa ở tuổi ngoài 50.

Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê... Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thực hiện nhiều video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ.

Phương Lê một lần đổ vỡ hôn nhân năm 2022, có ba con gái với chồng đầu. Hoa hậu và nghệ sĩ cải lương Vũ Luân đăng ký kết hôn tháng 4/2024 và tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền ở TP HCM tháng 8/2024.