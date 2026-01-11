Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Mới đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh_ - con gái lớn của MC Quyền Linh) gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh đáng yêu cùng em gái khi cả hai còn nhỏ. Trong bức ảnh được đăng tải, Lọ Lem mặc áo sơ mi caro hồng, buộc tóc gọn gàng, với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi tắn. Bên cạnh là em gái Hạt Dẻ với tạo hình đáng yêu không kém, diện áo đỏ nổi bật, đội băng đô cùng tông, mang đến tổng thể dễ thương và gần gũi.

Hình ảnh đáng yêu này từng được bà xã Quyền Linh chia sẻ cách đây vài năm khiến dân tình không khỏi thích thú. Ngay từ nhỏ, 2 chị em đã thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ với làn da trắng bóc, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt đen láy.

Sau hơn 10 năm, ngoại hình của 2 thiên kim tiểu thư đã có nhiều thay đổi, rõ rệt nhất là chiều cao và gương mặt. Hai con gái Quyền Linh sở hữu chiều cao vượt trội 1m70 khiến nhiều ý kiến cho rằng tương lai cặp chị em có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào.

Những năm gần đây, Lọ Lem là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Con gái lớn nhà Quyền Linh nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình trong trẻo, phong cách giản dị và hình ảnh gần gũi.

Không chỉ vậy, gương mặt khả ái, xinh đẹp của Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là chủ đề khiến người hâm mộ bàn tán không ngớt. Cả hai đều thích để tóc dài, uốn xoăn đuôi và diện trang phục nhẹ nhàng, nữ tính. Bên cạnh visual nổi trội, 2 con gái yêu của Quyền Linh còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc.

MC Quyền Linh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình trên mạng xã hội. Các hình ảnh đời thường bên vợ và hai con gái của anh luôn nhận được sự quan tâm và nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Vì vậy, mỗi bức ảnh liên quan đến các con, dù là hiện tại hay trong quá khứ, đều dễ dàng thu hút sự chú ý.