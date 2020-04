Giá vàng hôm nay 8/4: Lao dốc mạnh sau khi tăng vọt, ngược chiều giá vàng thế giới

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 09:08 AM (GMT+7)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (8/4), giá vàng trong nước giảm mạnh, trong khi giá vàng thế giới vẫn giữ đà tăng giữa "bão" Covid-19.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng trong nước bất ngờ vọt tăng mạnh mẽ theo đà tăng mạnh của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, mở phiên giao dịch sáng nay (8/4), vàng bất ngờ quay đầu lao dốc, mỗi chiều giảm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch lúc 8h30 sáng nay (8/3), giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 47,0-47,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng đang được điều chỉnh giảm mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ mua vào - bán ra đang ở mức 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 47,0-47,9 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng được điều chỉnh giảm mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội đã điều chỉnh giá vàng sớm về 47,1-47,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Trong khi đó, Doji tại thị trường Tp.HCM đang niêm yết ở mức 47,4-48,1 triệu đồng/lượng, chưa có điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch chiều ngày hôm qua.

Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 47,1-47,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Biên độ mua vào - bán ra còn 700.000 đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,7-47,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua. Biên độ mua vào-bán ra đang ở mức cao, 1,2 triệu đồng/lượng mức chênh lệch rất cao để tránh rủi ro.

Giá vàng Rồng Thăng Long trên hệ thống Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 45,1-46,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng Rồng Thăng Long vẫn thấp hơn giá vàng SJC 1,8 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường thế giới, lúc 6h30 sáng nay 8/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.650,40 USD/ounce theo Kitco; giá vàng giao tháng 4 giảm 0,2% xuống 1.680,50 USD.

Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 45,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 2,2 triệu đồng so với vàng trong nước.

Vàng thế giới vẫn neo ở mức cao, gần trên đỉnh 7 năm khi dịch Covid-19 có tín hiệu bắt đầu được kiểm soát và đồng USD giảm nhiệt.

Giá vàng bật tăng mạnh mẽ trong 2 phiên mới đây do kì vọng về các biện pháp kích thích toàn cầu để chống lại thiệt hại kinh tế do sự bùng phát dịch bệnh. Các ngân hàng trung ương đã liên tục bơm tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Nhật Bản hôm qua đã công bố gói kích thích kinh tế với tổng trị giá 1 nghìn tỷ đô la, để chống lại thiệt hại kinh tế do Corona gây ra.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 6/4 cho biết sẽ hỗ trợ chương trình cho vay trị giá 349 tỷ USD của chính phủ đối với doanh nghiệp nhỏ đã bắt đầu được triển khai. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xây dựng kế hoạch giải cứu các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với giá trị lên tới hàng trăm tỷ Euro.

