Giá vàng hôm nay 8/11: Qua một đêm, vàng mất ngay nửa triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 09:00 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay thế giới trên sàn Kitco chỉ còn đứng ở mức 1.467,1 USD/ounce, giảm tới hơn 23 USD so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng Sự kiện:

Thị trường vàng lao dốc sau thông tin tốt về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc ngày 7/11 phát đi thông báo Bắc Kinh và Washington đã nhất trí về việc dỡ thuế theo từng giai đoạn.

Gao Feng - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên phải đồng thời rút một phần thuế nhập khẩu đang áp lên nhau để đạt thỏa thuận giai đoạn một. Quy mô gỡ thuế của hai nước phải như nhau và con số cụ thể có thể được thỏa thuận.

Tuy nhiên, đà giảm bị ảnh hưởng đôi chút bởi thông tin kế hoạch thu hồi thuế của Nhà Trắng vấp phải sự phản đối từ nội bộ và chưa có quyết định nào được đưa ra. Một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tạm thời được cho là bao gồm nội dung Mỹ hủy kế hoạch áp thuế vào ngày 15/12.

Các thị trường chứng khoán Mỹ ngay lập tức lên đỉnh và thiết lập mức kỷ lục mới sau thông tin về khả năng Mỹ-Trung sẽ dần gỡ bỏ các mức thuế quan.

Đồng Nhân dân tệ tăng mạnh so với đồng USD. Tuy nhiên, đồng bạc xanh cũng tăng so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Đồng USD tăng còn do EU vừa hạ dự báo tăng trưởng năm 2019 từ mức 1,2% trước đó xuống còn 1,1%.

Vàng thế giới lao dốc sau khi Mỹ - Trung đạt thoả thuận.

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,3 – 41,58 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 300 nghìn đồng cả hai chiều so với đóng cửa hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn DOJI niêm yết tại Hà Nội ở mức 41,35 – 41,55 triệu đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng chiều mua vào và 250 nghìn đồng chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 9999 được niêm yết ở mức 41,64– 42,09.

Tỷ giá trung tâm theo công bố của Ngân hàng Nhà nước hôm nay vẫn đang ở mức 23.133 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.140-23.260 đồng/USD, giảm khoảng 5 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.140 -23.250 đồng/USD, giữ ổn định trong nhiều ngày qua.