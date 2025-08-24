Phát hiện gần 0,5 tấn thịt lợn nghi nhiễm bệnh tại chợ Mèo Vạc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang và Công an xã Mèo Vạc tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh thịt lợn tại chợ trung tâm xã Mèo Vạc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 0,5 tấn thịt lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhiễm bệnh, không đảm bảo điều kiện kiểm dịch, đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, tại cơ sở kinh doanh của bà L.T.H, tổ công tác đã phát hiện 306,7 kg trong tổng số 387,3 kg thịt lợn bị nhiễm virus Dịch tả lợn châu Phi.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thịt lợn tại chợ Mèo Vạc. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. Hành vi buôn bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc và nhiễm bệnh là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 15 năm và phạt tiền lên đến 200 triệu đồng.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đưa ra những khuyến cáo quan trọng:

Đối với người chăn nuôi: Chủ động báo ngay cho cơ quan Thú y khi phát hiện lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh; Không giết mổ, không tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; Tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định.

Đối với người kinh doanh, buôn bán: Tuyệt đối không thu mua, vận chuyển lợn hoặc thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; Hợp tác với cơ quan chức năng để ngăn chặn các nguồn thịt nhiễm bệnh thâm nhập vào thị trường.

Đặc biệt, đối với người tiêu dùng: Chỉ mua thịt lợn tại các cơ sở uy tín, có chứng nhận kiểm dịch, rõ nguồn gốc xuất xứ; Không tiếp tay cho hành vi tiêu thụ thịt lợn giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; Nấu chín kỹ thịt lợn trước khi sử dụng, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến; Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch bệnh, cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý kịp thời.