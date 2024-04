Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC lại bật tăng sau khi phiên đấu thầu hôm qua bị hủy

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 26/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.329 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 82,4 - 84,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 82,3 - 84,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên gần nhất. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 73,8 – 75,45 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 82,3 - 84,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 73,2 - 74,95 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 82,3 - 84,3 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 73,62 – 75,32 triệu đồng/lượng (mua – bán), chưa đổi so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng bật tăng

Hôm qua, thị trường đón nhận thông tin tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ quý 1/2024 sụt giảm mạnh so với dự báo và trước đó. Cụ thể, GDP quý 1/2024 của Mỹ chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,4% quý 4/2023 và thấp hơn 2,5% dự báo trước đó.

Mặc dù tăng trưởng sụt giảm sâu, nhưng việc làm tại Mỹ vẫn tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua của Mỹ là 207.000 đơn, giảm so với 212.000 đơn đạt được tuần trước đó và 214.000 đơn dự báo. Báo cáo tăng trưởng GDP sụt giảm đã tác động mạnh lên thị trường chứng khoán, khiến cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh. Cùng với đó, đồng USD cũng quay đầu giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Những yếu tố này đã hỗ trợ vàng tăng giá.

Tuy nhiên, đà tăng giá của vàng không quá mạnh do bị kìm hãm bởi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Giám đốc đầu tư David Donabedian của CIBC Private Wealth US đánh giá đây là một báo cáo xấu. Dữ liệu mới nhất có thể dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của nhà đầu tư. Donabedian dự báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể sẽ phải buộc thể hiện thái độ cứng rắn trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới. Sau khi báo cáo GDP được công bố, các nhà giao dịch tiếp tục hạ dự báo số lần Fed giảm lãi suất trong năm 2024 từ 2 lần xuống còn 1 lần.

Về dài hạn, theo Jonathan Rose, Giám đốc điều hành của Genesis Gold Group, giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa khi một loạt quốc gia tiến hành bầu cử trong năm nay, thêm vào đó là xung đột quân sự dai dẳng ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Jonathan Rose cho rằng, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang có nhu cầu rất lớn đối với vàng, khiến giá kim loại quý khó giảm.

