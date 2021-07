Giá vàng hôm nay 21/7:Cắm đầu giảm ngay sau khi "lên đỉnh"

Thứ Tư, ngày 21/07/2021 09:28 AM (GMT+7)

Giá vàng hôm nay giảm mạnh sau khi leo lên đỉnh cao nhất trong vòng 5 tuần vào đêm hôm qua.

Thời điểm 8h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.805 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đêm qua, giá vàng đã có lúc lên tới 1.823 USD/ounce, mức giá cao nhất trong vòng 5 tuần. Tuy nhiên, giá quý kim lao dốc, giảm mạnh ngay sau đó.

Phân tích biến động trên thị trường, chuyên gia Stephen Innes từ công ty dịch vụ tài chính SPI Asset Management (Thụy Sỹ) cho biết: "Thị trường vàng giảm dần do lợi suất cực thấp. Tuy nhiên, vàng cạnh tranh với đồng USD cho nhu cầu trú ẩn an toàn, do đó đà tăng giá của kim loại quý này sẽ bị hạn chế trong ngắn hạn”.

Hôm qua, sau khi xuống còn 1,16%/năm, lãi suất trái phiếu Mỹ đã đảo chiếu leo lên 1,2%/năm. Giới đầu tư tài chính thu gom USD để mua trái phiếu giúp giá trị "đồng bạc xanh" giữ vững đà tăng. Vì thế, giá vàng không có động lực để bật tăng.

Thị trường vàng đang trong tình trạng bấp bênh khi kỳ vọng lạm phát và vấn đề lãi suất tiếp tục chi phối. Tuy nhiên, sự bất ổn ngày càng tăng trên thị trường tài chính toàn cầu đã hỗ trợ cho kim loại quý.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là lo ngại về ảnh hưởng của biến thể Delta đối với nền kinh tế. Sự gia tăng của số ca Covid-19 trên khắp thế giới, đặc biệt ở cả nước Mỹ - nơi có tỷ lệ tiêm vaccine khá cao, khiến giá trị các tài sản rủi ro lao dốc.

Giới đầu tư lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới Covid-19 trên khắp thế giới sẽ ảnh hưởng đến các dự báo về lợi nhuận doanh nghiệp trong nửa cuối năm, kéo chìm nền kinh tế thế giới.

Giá vàng giảm mạnh

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,8-57,47 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,8-57,55 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,9-57,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-21-7cam-dau-giam-ngay-sau-khi-len-dinh-5020212179292660.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-21-7cam-dau-giam-ngay-sau-khi-len-dinh-5020212179292660.htm