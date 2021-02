Giá vàng hôm nay 2/2: Tăng nhảy dựng bất chấp USD đột ngột đảo chiều

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 08:50 AM (GMT+7)

Sáng nay giá vàng thế giới và trong nước đều tăng mạnh. Giá vàng SJC vượt mốc 57 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h30 sáng nay (2/2), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.861 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với cùng giờ giao dịch sáng qua. Đây cũng là mức giá cao nhất trong hơn 1 tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 4/2021 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.862,8 USD/Ounce, giảm 1,1 USD/Ounce trong phiên.

Bất chấp USD đột ngột tăng giá, thị trường chứng khoán toàn cầu "xanh" sàn, giá vàng vẫn đi lên khi nhu cầu tiêu thụ tại một số quốc gia châu Á tăng vọt trong mùa giáp Tết và gói kích thích kinh tế bổ sung 1.900 tỉ USD của Mỹ có thể rơi vào tình trạng bế tắc.

Theo các nhà phân tích, kinh tế thế giới vẫn còn bất ổn, nhiều quốc gia tiếp tục bơm thêm tiền mặt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chống đở Covid-19 đã gây áp lực lên lạm phát toàn cầu. Nhiều người trú ẩn vốn vào kim loại quý để đề phòng rủi ro. Giá vàng vì thế mà nhảy vọt.

Dữ liệu mới nhất vừa được công bố về nền kinh tế Trung Quốc cho thấy đà phục hồi kinh tế của nước này đang có dấu hiệu chậm lại bởi sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19. PMI sản xuất tháng 1 đạt 51,3, thấp hơn so với ngưỡng 51,6 trong dự báo do Investing.com đưa ra, và thấp hơn mức 51,9 của tháng 12. PMI phi sản xuất ở mức 52,4, cũng thấp hơn so với mức 55,7 của tháng 12.

Giá vàng tăng mạnh

Ở thị trường trong nước ghi nhận phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, giá vàng SJC đã vượt 57 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,6-57,1 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,5-57,0 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,55-56,95 triệu đồng/lượng.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-2-2-tang-nhay-dung-bat-chap-usd-dot-ngot-dao-chieu-5020212285...Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-2-2-tang-nhay-dung-bat-chap-usd-dot-ngot-dao-chieu-502021228512758.htm