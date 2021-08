Giá vàng hôm nay 18/8: Mỹ công bố chỉ số kinh tế gây thất vọng, vàng tiếp đà tăng

Thứ Tư, ngày 18/08/2021 08:59 AM (GMT+7)

Thị trường vàng quốc tế tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng.

Thời điểm 8h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.788 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp đà tăng giá sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ yếu hơn so với kỳ vọng và những bất ổn địa chính trị trên thế giới cũng như đại dịch Covid-19 vẫn khó lường với thể mới Delta.

Theo đó, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 giảm 1,1% so với tháng 6 và giảm mạnh hơn so với mức dự báo giảm 0,3%. Nhiều người cho rằng, doanh số bán lẻ giảm là do sự bùng phát virus Covid chủng mới. Sự bùng phát của chủng virus Delta bắt đầu ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, Mỹ cũng chứng kiến số lượng ca nhiễm tăng mạnh.

Từ đó, giới đầu tư tài chính lo ngại trong thời gian tới bức tranh kinh tế toàn cầu sẽ mờ nhạt. Họ bán tháo cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản chìm trong sắc "đỏ". Đặc biệt tại Phố Wall, các chỉ số Dowjones giảm mạnh 282 điểm, S&P 500 mất đi 31 điểm, Nasdaq tiêu tan 137 điểm.

Nhiều người đã dồn vốn vào "đồng bạc xanh" giúp USD tăng giá trên diện rộng. Giá vàng thế giới vì thế không có động lực để bật tăng.

Hai yếu tố khác dự báo sẽ có tác động lớn đến thị trường vàng trong ngày hôm nay là việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã có phát biểu vào đêm qua (theo giờ Việt Nam) và biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay. Chủ tịch Fed nói rằng: "Mặc dù vẫn chưa rõ liệu biến thể delta có thể có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Mỹ hay không, nhưng Fed đang trong quá trình loại bỏ các công cụ khẩn cấp của mình".

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm FED có thể bắt đầu cắt giảm 120 tỷ USD mua trái phiếu hàng tháng của họ.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ (Ảnh minh họa)

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,65-57,35 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ so với sáng qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,15-57,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,6-57,6 triệu đồng/lượng.

