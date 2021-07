Giá vàng hôm nay 1/7: Vượt lên khỏi đáy nhưng chưa thể tăng cao do bị đồng USD "đè nén"

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 09:00 AM (GMT+7)

Giá vàng phục hồi từ đáy 2,5 tháng, tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá.

Thời điểm 8h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.771 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/6.

Giá vàng trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 đã xuống mức gần đáy 2,5 tháng. Nguyên nhân chính là do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD. Đồng USD tiếp tục tăng khiến vàng đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Hiện tại, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác, tăng 0,08% lên 92,112.

Thêm vào đó, chứng khoán và tiền ảo cũng khiến nguồn tiền bị dịch chuyển khỏi kênh vàng. Nhà đầu tư đang có xu hướng bán vàng để tìm đến những nơi sinh lợi cao hơn.

Giá vàng tăng nhẹ vào sáng nay trong bối cảnh thị trường đón nhận thông tin doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Mỹ gây bất ngờ khi tăng mạnh so với tháng Năm. Cụ thể, theo Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia của Mỹ doanh số bán nhà tháng Năm tăng 8%, cao hơn nhiều so với mức giảm 4,4% vào tháng Tư và cao hơn rất nhiều so với mức dự báo là giảm 0,8%.

Theo nhận định của giới chuyên gia, về mặt kỹ thuật, vàng đang ở kênh giảm giá vì vậy, đây chưa phải thời điểm tốt để mua vào.

Giá vàng tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,3-56,92 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,35-56,85 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,45-56,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

