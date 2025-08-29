Choáng váng với hóa đơn mua trái cây gần 8,5 triệu đồng, tận 1,5 triệu đồng/chùm nho héo

Hoá đơn hoa quả 8,5 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng

Mới đây, mạng xã hội được dịp bán tán xôn xao trước chia sẻ của một bà mẹ trẻ về việc mua hoa quả để tổ chức sinh nhật cho con với chi phí gần 8,5 triệu đồng. Không chỉ đắt đỏ, số hoa quả khách nhận về lại có vấn đề khiến cửa hàng và khách tranh cãi kịch liệt, chưa có hồi kết.

“Xong việc rồi em mới hỏi mọi người, giá hoa quả này có hợp lý không ạ? Và sau khi thắc mắc, chủ shop đã hoàn lại cho em 500k và xin lỗi do nhân viên đóng chứ không phải chủ đóng. Chắc lỗi do em không hỏi giá trước, vì em là khách quen luôn dễ tính”, chị Duyên đăng bài kèm hình ảnh hoá đơn hoa quả trị giá gần 8,5 triệu đồng.

Bài viết của chị Duyên thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Trong hoá đơn có ghi rõ số lượng và giá từng loại hoa quả như: Mận mật ong 4,46kg có giá 250 nghìn đồng/kg, tổng thành tiền là 1,115 triệu đồng; 4,19kg dưa có giá 180 nghìn đồng/kg, thành tiền là 754 nghìn đồng; 2,95kg cherry có giá 700 nghìn đồng/kg, thành tiền là 2,065 triệu đồng; 3 chùm nho sữa Hàn Quốc có giá 1,5 triệu đồng/chùm, thành tiền là 4,5 triệu đồng. Tổng hoá đơn hết 8,434 triệu đồng.

Bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận và chia sẻ. Đa số ý kiến cho rằng, giá hoa quả quá đắt, không tương xứng với chất lượng sản phẩm.

Nhiều người cho rằng số hoa quả của chị Duyên nhận được không tương xứng với số tiền chị bỏ ra.

“Trời, nho sữa Hàn gì mà chát dã man vậy. Em bán lấy cho khách VIP lắm cũng chỉ 1 triệu đồng 1 thùng 2 chùm thôi. Nho tầm này đang rẻ nhưng kể cả vào dịp Tết đắt cũng chưa bao giờ đến 1 triệu/chùm”, tài khoản Hạnh Nguyễn bình luận.

Cùng ý kiến, tài khoản Quỳnh Ruby cho biết, thùng cherry 5kg, size nhỏ chỉ khoảng 1,5-1,7 triệu đồng. Nếu cả rụng cuống, se cuống thì chỉ khoảng 1,5 triệu đồng cho 5kg cherry.

“Chỗ em cherry cuống tươi xanh size to chỉ 590 nghìn đồng/kg, nho mẫu đơn Hàn Premium tầm này chỉ 950 nghìn đồng/kg, dưa lưới Bình An chỉ 90 nghìn đồng/kg. Với hoá đơn này cửa hàng lãi hơn một nửa giá”, tài khoản Lan Ỉn nói.

Một trong những quả nho sữa Hàn được bán cho chị Duyên với giá 1,5 triệu đồng/chùm.

Chủ nhân nói gì?

Liên lạc với chủ nhân bài viết, chị Vi Duyên, trú tại Lạng Sơn cho biết, ngày 24/8 vừa rồi, chị có đặt mua hoa quả để tổ chức sinh nhật cho con, vì thường xuyên đặt mua hoa quả ở đây nhiều lần. Những lần khác, chị tự ra cửa hàng chọn hoặc mua giỏ để biếu. Vì vậy, lần này chị đặt mà không hỏi giá trước.

“Khi nhận hàng, cầm hoá đơn gần 8,5 triệu đồng tôi vẫn thanh toán đàng hoàng và vui vẻ, không kì kèo mặc cả. Đến khi mang ra mời khách, bóc ra ăn thì thấy nho 1,5 triệu đồng một chùm nhưng héo cuống, cherry quả thì cuống rụng, quả cuống xanh, quả đậm, quả nhạt trộn với nhau…”, chị Duyên kể.

Hoá đơn hoa quả có giá gần 8,5 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng chị đã đặt cọc từ trước.

Thấy chất lượng sản phẩm mình mua với giá tiền không tương xứng nhưng vì đã mang ra mời khách rồi chị Duyên chờ hết buổi tiệc, khách về hết mới liên lạc với chủ cửa hàng nhưng không nhận được lời xin lỗi thoả đáng.

“Nhà tôi bóc ra ăn và mời khách mới thấy chất lượng không xứng đáng với giá tiền nhưng vẫn giữ ý, xong việc mới thắc mắc. Phía chủ cửa hàng hoa quả đã đề nghị hoàn lại 500 nghìn đồng do nhân viên đóng hàng sai sót. Đồng thời, họ cho biết nhân viên đang khóc và đơn hàng này họ không có lãi, họ sẽ cho nhân viên lên lấy lại số hoa quả để cho hàng xóm cùng nhân viên ăn.

Nghe họ nói tôi càng bức xúc vì như là tôi đang ép nhân viên của họ bị phạt và đang ăn chặn tiền lãi của họ. Vì vậy, tôi mới viết bài lên mạng xã hội để hỏi mọi người xem giá hoa quả thế này có hợp lý không”, chị Duyên bày tỏ.

Chị Duyên cho rằng, bản thân chị chỉ muốn lời giải thích đàng hoàng của chủ cửa hàng nhưng lại nhận về thái độ không tôn trọng nên chị đã đăng bài viết lên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, sau khi chị Duyên đăng bài lên mạng xã hội, nhiều khách hàng quen của cửa hàng hoa quả này cũng tranh thủ vào “bóc phốt” dưới bài viết của chị Duyên, mặc dù chị không đăng tên cửa hàng hay địa chỉ cụ thể.

“Nho cuống tươi nguyên chị ý giới thiệu là hàng bay, đỉnh nhất chỉ 250 nghìn đồng/kg. Đây hàng cuống héo lại bán hẳn 1,5 triệu đồng. Cắn hẳn thêm số 0 thế này thì nhanh giàu quá”, tài khoản Minh Thu ý kiến kèm hình ảnh chụp bài bán hàng của chủ cửa hàng hoa quả.

“Nói thật chị cạch mặt cửa hàng này mấy năm rồi. Hồi trước hay mua thấy hàng cũng tươi ngon. Càng về sau càng điêu. Hàng thì kém chất lượng, chủ bán điêu. Báo chị 2kg quả, may thay nhà chị có sẵn cân, xách lên thấy nhẹ nhẹ, đặt lên cân thì thiếu hẳn 800gr. Gọi điện thì bảo chắc do nhân viên cân nhầm”, tài khoản Hà Vi bình luận.

Sau khi bài viết của chị Duyên đăng tải, phía cửa hàng hoa quả đã khoá bảo vệ trang cá nhân, đồng thời “block” toàn bộ những người để lại bình luận không hay liên quan đến cửa hàng. Vì vậy, bài viết của chị Duyên vẫn đang là tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng, chưa có hồi kết.